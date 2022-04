Feyenoord heeft zondag in de Eredivisie een ruime overwinning geboekt op Heracles Almelo. De ploeg van coach Arne Slot draaide een razendsnelle achterstand om in een 1-4-zege.

Heracles kwam in de eerste minuut verrassend op voorsprong via Sinan Bakis. Twintig minuten later zorgde Orkun Kökçü voor de gelijkmaker.

In de slotfase van de eerste helft kwam Feyenoord voor het eerst op voorsprong via Reiss Nelson en nog voor rust maakte Guus Til er 1-3 van. Invaller Patrik Walemark zorgde twintig minuten voor tijd op schitterende wijze voor de vierde goal van de bezoekers.

Dankzij de overwinning staat Feyenoord weer wat steviger op de derde plaats. De Rotterdammers hebben drie punten voorsprong op nummer vier FC Twente, dat zaterdag met 0-2 bij NEC won. Nummer vijf AZ kan later op de dag nog naast Twente komen als het wint bij PEC Zwolle (aftrap 20.00 uur).

De nummer drie van de ranglijst plaatst zich sowieso voor de derde voorronde van de Conference League. Als Ajax en PSV eerste en tweede worden, gaat de nummer drie naar de laatste voorronde van de Europa League.

Vreugde bij Feyenoord na de treffer van Reiss Nelson. Vreugde bij Feyenoord na de treffer van Reiss Nelson. Foto: Pro Shots

Heracles al na 44 seconden op voorsprong

In Erve Asito begon Heracles uitstekend aan de wedstrijd en kwam het al na 44 seconden op voorsprong. Bakis opende de score met een fraaie hakbal na een schot van Lucas Schoofs.

Nadat Justin Hoogma dicht bij de 2-0 voor Heracles was geweest, kwam Feyenoord beter in de wedstrijd. Dat leverde na ruim twintig minuten de gelijkmaker van Kökçü op. De Turk liet doelman Koen Bucker kansloos met een hard schot.

Nog voor rust bezorgde Nelson Feyenoord voor het eerst de voorsprong. De Engelse aanvaller profiteerde van een inschattingsfout van Bucker bij een corner, nadat een inzet van Tyrell Malacia een minuut eerder nog op de paal was beland.

Sinan Bakis viert zijn snelle openingsgoal voor Heracles. Sinan Bakis viert zijn snelle openingsgoal voor Heracles. Foto: Pro Shots

Walemark scoort met hakje achter zijn standbeen

Til tekende vlak voor rust voor de 1-3. De middenvelder was half geblesseerd en stond op het punt om gewisseld te worden toen hij de voorsprong van Feyenoord uitbreidde. De assist was net als bij de 1-1 van Nelson.

Waar de eerste helft voor het nodige spektakel zorgde, was er na rust een stuk minder te beleven. Heracles werd een aantal keer gevaarlijk, maar doelman Ofir Marciano voorkwam dat het weer spannend werd in Almelo.

In de zeventigste minuut zorgde Walemark juist voor de beslissing. De Zweed, die een minuut eerder was ingevallen voor de geblesseerd geraakte Luis Sinisterra, deed dat op prachtige wijze. Hij vond het doel met een fraaie hakbal achter zijn standbeen langs. Daarna leken beide ploegen vrede te hebben met de uitslag.

Orkun Kökçü zorgde voor de gelijkmaker van Feyenoord. Orkun Kökçü zorgde voor de gelijkmaker van Feyenoord. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie