Roger Schmidt verwacht in de Conference League-kwartfinale tegen Leicester City en bekerfinale tegen Ajax geen beroep te kunnen doen op Noni Madueke. De aanvaller viel zondag in het gewonnen Eredivisie-duel met RKC (2-0) geblesseerd uit.

"Ik ben geen dokter, maar je bent normaal gesproken niet binnen een week terug als zoiets gebeurt", zei Schmidt na afloop van het duel in het Philips Stadion tegen ESPN. Madueke mocht tegen RKC op de bank beginnen, maar liep in de blessuretijd met klachten van het veld.

"Het lijkt weer een spierblessure", verzuchtte de PSV-trainer, die op dat moment bij een 2-0-voorsprong al vijf keer had gewisseld. "Hij voelde iets en besloot er direct uit te stappen. Zo hoopte hij de blessure niet erger te maken."

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat de twintigjarige Madueke het veld met een spierblessure moet verlaten. De Engelsman miste door onder meer een hamstringblessure al dertien competitiewedstrijden.

"Het is erg verdrietig voor hem. Vooral als je zijn geschiedenis weet en bedenkt hoe blij Noni was toen hij weer terugkeerde na zijn blessure. Nu komen de grote wedstrijden eraan en daar kan hij mogelijk niet bij zijn."

Roger Schmidt boekte met PSV een 2-0-zege op RKC Waalwijk. Foto: Pro Shots

'Lastig tussen twee grote wedstrijden in'

De uitvalbeurt van Madueke was een tegenvaller op een verder zorgeloze middag voor PSV-trainer Schmidt. De Eindhovenaren kwamen nauwelijks in de problemen. Joey Veerman en Jordan Teze tekenden voor de treffers.

"Wanneer je met 2-0 wint en weinig kansen weggeeft, zeggen mensen vaak dat het een makkelijke middag was", zei Schmidt, die met zes andere namen startte ten opzichte van het Conference League-duel met Leicester City. "Maar het lijkt dan alleen makkelijk."

"Het was lastig om ons mentaal voor te bereiden op deze wedstrijd. Tussen twee grote wedstrijden in is dat lastig, maar naar mijn mening heb ik vandaag een goede mentaliteit gezien bij de hele selectie. Nu gaat de focus natuurlijk op Leicester.

PSV blijft dankzij de overwinning op RKC in het spoor van koploper Ajax, dat vier punten meer heeft. Donderdag wacht voor PSV de return tegen Leicester City en zondag is de bekerfinale tegen Ajax.