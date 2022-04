Napoli is zondag tegen een kostbare nederlaag aangelopen in de Italiaanse titelstrijd. De ploeg van coach Luciano Spalletti ging thuis met 2-3 onderuit tegen Fiorentina. Ook Atalanta leed op bezoek bij Sassuolo een nederlaag: 2-1.

Napoli kwam na een klein half uur op achterstand tegen Fiorentina door een goal van Nicolás González. Dries Mertens bracht de stand na een klein uur in evenwicht.

Een kwartier later leidden de bezoekers echter met 1-3 door treffers van Jonathan Ikoné en Arthur Cabral. Victor Osimhen bracht de spanning in de slotfase nog terug, maar Napoli slaagde er niet meer in om een punt te pakken.

Door de nederlaag staat Napoli nu derde. De achterstand op koploper AC Milan, dat later op de dag nog op bezoek gaat bij Torino (aftrap 20.45 uur), is één punt. Internazionale, dat zaterdag van Hellas Verona (2-0) won, heeft evenveel punten als Napoli, maar ook een duel minder gespeeld.

Atalanta ging door twee doelpunten van Hamed Traoré onderuit bij Sassuolo. Luis Muriel deed in blessuretijd nog wat terug namens de ploeg uit Bergamo.

Hans Hateboer was de enige Nederlander in de basis bij Atalanta. Teun Koopmeiners viel na rust in en Marten de Roon ontbrak door een schorsing.

