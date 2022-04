AC Milan en Napoli hebben zondag beide punten verspeeld in de Italiaanse titelstrijd. Koploper Milan speelde met 0-0 gelijk bij Torino en Napoli verloor met 2-3 van Fiorentina. In België scoorde Joshua Zirkzee voor Anderlecht, dat zich voor de play-offs om het kampioenschap plaatste.

Bij Torino-Milan waren de kansen schaars. De thuisploeg was kort na rust het dichtst bij een doelpunt, maar doelman Mike Maignan hield Mërgim Vojvoda met een fraaie redding van scoren af.

Napoli kwam na een klein half uur op achterstand tegen Fiorentina door een goal van Nicolás González. Dries Mertens bracht de stand na een klein uur in evenwicht. Een kwartier later leidden de bezoekers echter met 1-3 door treffers van Jonathan Ikoné en Arthur Cabral. Victor Osimhen bracht de spanning in de slotfase nog terug.

Milan blijft wel koploper, maar heeft een wedstrijd minder gespeeld dan nummer twee Internazionale. De 'Rossoneri' hebben twee punten meer dan de stadgenoot, die zaterdag van Hellas Verona (2-0) won. Napoli staat met evenveel punten als Inter derde, maar heeft ook een wedstrijd meer gespeeld.

Atalanta ging door twee doelpunten van Hamed Traoré onderuit bij Sassuolo: 2-1. Luis Muriel deed in blessuretijd nog wat terug namens de ploeg uit Bergamo. Hans Hateboer was de enige Nederlander in de basis bij Atalanta. Teun Koopmeiners viel na rust in en Marten de Roon ontbrak door een schorsing.

AS Roma draaide tegen Salernitana in de slotfase een achterstand om via goals van Carles Pérez en Chris Smalling: 2-1. Rick Karsdorp speelde de hele wedstrijd mee bij de thuisploeg.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A

Joshua Zirkzee bracht zijn totaal op vijftien competitietreffers. Joshua Zirkzee bracht zijn totaal op vijftien competitietreffers. Foto: Pro Shots

Zirkzee scoort in cruciaal duel Anderlecht

In België hielp Anderlecht-spits Zirkzee zijn ploeg aan een plek in de play-offs om het landskampioenschap. Op de slotdag van de reguliere competitie maakte Anderlecht geen fout bij KV Kortrijk: 3-2.

Zirkzee tekende na een openingsdoelpunt van voormalig Eredivisie-verdediger Trent Sainsbury voor de gelijkmaker en gaf in de tweede helft de assist bij de 1-3. Bryan Reynolds maakte het namens Kortrijk weer spannend, maar verder kwam de thuisploeg niet.

Anderlecht bleef door de zege KAA Gent voor op de ranglijst. De 34-voudig kampioen van België gaat met Union Sint-Gillis, Club Brugge en Antwerp FC strijden om de landstitel.

In Frankrijk ontsnapte Peter Bosz met Olympique Lyon aan een nederlaag op bezoek bij Strasbourg. Ibrahima Sissoko opende de score in de eerste helft, waarna Lyon-aanvaller Karl Toko Ekambi in de laatste minuut van de reguliere speeltijd een punt redde: 1-1.