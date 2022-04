Manchester City is er in de vermakelijke topper tegen Liverpool niet in geslaagd om verder afstand te nemen in de Premier League. Het duel tussen de nummers één en twee van Engeland eindigde onbeslist: 2-2. Eerder op de dag boekte PSV-opponent Leicester City een benauwde 2-1-overwinning op Crystal Palace.

Liverpool-manager Jürgen Klopp voorspelde een spektakelstuk tussen City en en Liverpool en kreeg al in de beginfase gelijk. Kevin De Bruyne opende in de vijfde minuut de score met een van richting veranderd schot en zo'n zeven minuten later maakte Diogo Jota de 1-1.

Aan het einde van de eerste helft was het opnieuw Manchester City dat op voorsprong kwam. Een hoge voorzet van João Cancelo werd binnen getikt door Gabriel Jesus, die voor het eerst sinds 1 januari in de basis mocht beginnen. Slechts 46 seconden na rust tekende Sadio Mané alweer voor de 2-2.

In het vervolg van de tweede helft kregen beide ploegen kansen, maar was het vooral de thuisploeg die de winnende treffer had kunnen maken. Een goal van Raheem Sterling werd afgekeurd wegens buitenspel, Riyad Mahrez raakte de paal en in de slotseconden schoot hij vanuit kansrijke positie over.

Door het gelijkspel blijft het ongekend spannend in de Premier League. City blijft met 73 punten de koploper, gevolgd door Liverpool met 72 punten. Beide ploegen staan volgende week in de halve finales van de FA Cup opnieuw tegenover elkaar.

Leicester City boekt benauwde zege

Leicester City begon tegen Crystal Palace met zeven andere spelers dan afgelopen donderdag bij het 0-0-gelijkspel tegen PSV in eigen stadion. Alleen middenvelders James Maddison, Youri Tielemans en Dewsbury-Hall en doelman Kasper Schmeichel stonden weer in de basis.

De ploeg van Brendan Rogers ging comfortabel de rust in met een 2-0-voorsprong door doelpunten van Ademola Lookman en Kiernan Dewsbury-Hall, maar in de tweede helft bracht Crystal Palace de spanning terug.

Halverwege de tweede helft stopte Kasper Schmeichel een penalty van Wilfried Zaha, maar in de rebound zorgde de spits alsnog voor de aansluitingstreffer. Verder kwamen The Foxes niet meer in de problemen.

De overwinning is een opsteker voor Leicester City richting het tweede duel met PSV in de kwartfinales van de Conference League. Die wedstrijd begint om 18.45 uur in het Philips Stadion in Eindhoven.

Eerder op de dag ging West Ham United verrassend met 2-0 onderuit bij Brentford. Hekkensluiter Norwich City won met Tim Krul in de basis de degradatiekraker van het Burnley van Wout Weghorst (2-0).

