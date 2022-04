Leicester City heeft zondag in de aanloop naar de return in de Conference League tegen PSV een benauwde overwinning geboekt in de Premier League. De ploeg van manager Brendan Rodgers was met 2-1 te sterk voor Crystal Palace.

De nummer negen van de Premier League begon met zeven andere spelers dan afgelopen donderdag bij het 0-0-gelijkspel tegen PSV in eigen stadion. Alleen middenvelders James Maddison, Youri Tielemans en Dewsbury-Hall en doelman Kasper Schmeichel stonden weer in de basis.

De ploeg van Brendan Rogers ging comfortabel de rust in met een 2-0-voorsprong door doelpunten van Ademola Lookman en Kiernan Dewsbury-Hall, maar in de tweede helft bracht Crystal Palace de spanning terug.

Halverwege de tweede helft stopte Kasper Schmeichel een penalty van Wilfried Zaha, maar in de rebound zorgde de spits alsnog voor de aansluitingstreffer. Verder kwamen The Foxes niet meer in de problemen.

De overwinning is een opsteker voor Leicester City richting het tweede duel met PSV in de kwartfinales van de Conference League. Die wedstrijd begint om 18.45 uur in het Philips Stadion in Eindhoven.

West Ham United ging verrassend met 2-0 onderuit bij Brentford en hekkensluiter Norwich City won de degradatiekraker tegen Burnley met 2-0. Later op de dag staat in de Premier League de topper tussen Manchester City en Liverpool op het programma (aftrap 17.30 uur).

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League