PSV heeft zondag geen fout gemaakt in de strijd om het landskampioenschap. Tussen de twee Conference League-duels met Leicester City in rekende een flink gewijzigde thuisploeg in het Philips Stadion af met RKC: 2-0.

PSV-trainer Roger Schmidt stelde tegen de Waalwijkers maar liefst zes andere spelers op in vergelijking met het Conference League-duel van donderdag met Leicester City (0-0). Onder anderen Cody Gakpo, Mario Götze en Ibrahim Sangaré werd rust gegund.

Ondanks de vele wijzigingen kwamen de Eindhovenaren vrijwel geen moment in de problemen. Joey Veerman opende de score vlak voor rust met een geplaatst schot, waarna Jordan Teze de wedstrijd zo'n twintig minuten voor tijd in het slot gooide.

Het leek in alle opzichten een vlekkeloze middag voor PSV, tot invaller Noni Madueke in de blessuretijd het veld verliet met een ogenschijnlijke blessure. Schmidt had al vijf keer gewisseld, waardoor de thuisploeg de wedstrijd met tien man eindigde.

Door de overwinning blijft PSV in het spoor van koploper Ajax. De Amsterdammers hebben met nog vijf speelrondes te gaan vier punten meer. Ajax won zaterdag met de nodige moeite van Sparta Rotterdam (2-1).

PSV kan het vizier na de - op het uitvallen van Madueke na - vlekkeloze middag richten op de return in de kwartfinales van de Conference League. Donderdag komt Leicester City na het doelpuntloze gelijkspel in Engeland op bezoek in Eindhoven. Zondag wacht voor PSV de bekerfinale tegen Ajax.

RKC-doelman Etienne Vaessen was lange tijd een sta-in-de-weg voor PSV. RKC-doelman Etienne Vaessen was lange tijd een sta-in-de-weg voor PSV. Foto: Pro Shots

RKC-doelman Vaessen houdt RKC op de been

Met de return tegen Leicester City in de aantocht, koos Schmidt ervoor om met een compleet nieuwe aanval te starten. Noni Madueke, Eran Zahavi en Cody Gakpo begonnen op de bank, waardoor Yorbe Vertessen, Carlos Vinícius en Bruma zich mochten laten zien.

Vooral Bruma liet zich in de eerste helft gelden. De Portugese aanvaller schoot al in de eerste minuut voorlangs en stuitte in het vervolg verschillende keren op RKC-doelman Etienne Vaessen.

Het was aan Vaessen te danken dat RKC geruime tijd in de eerste helft stand hield, maar zeven minuten voor tijd had de doelman het nakijken bij een poging van Veerman. De middenvelder schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied perfect in de bovenhoek: 1-0.

Jordan Teze viert zijn eerste treffer van het seizoen. Jordan Teze viert zijn eerste treffer van het seizoen. Foto: ANP

Eerste treffer van Eredivisie-seizoen voor Teze

Na rust meldde RKC zich in de 65e minuut voor het eerst serieus in het strafschopgebied van Yvon Mvogo, die opnieuw de voorkeur kreeg boven Joël Drommel. De Zwitser hoefde niet in actie te komen na een schot van Michiel Kramer, die hard over schoot.

Met de minimale voorsprong had PSV-trainer Schmidt de luxe om Gakpo, Madueke en Sangaré in de brengen. Nauwelijks vier minuten na hun invalbeurt bepaalde Jordan Teze op aangeven van Carlos Vinicius met zijn eerste treffer van het seizoen de eindstand op 2-0.

Het leek in alle opzichten een vlekkeloze middag in de aanloop naar de duels met Leicester en Ajax. In de blessuretijd ontstonden er echter toch zorgen bij PSV, dat de licht aangeslagen Madueke voortijdig naar de kleedkamers zag vertrekken. De ernst van zijn kwetsuur is nog onduidelijk.

