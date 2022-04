Cyriel Dessers heeft zondag een basisplaats bij Feyenoord, dat op bezoek gaat bij Heracles Almelo. De spits moest het donderdag in de Conference League-wedstrijd tegen Slavia Praag (3-3) tot zijn teleurstelling nog met een reserverol doen.

Opstelling Heracles Almelo Bucker; Fadiga, Sonnenberg, Hoogma, Quagliata; Schoofs, De la Torre, Ouahim; Laursen, Bakis, Hansson.

Opstelling Feyenoord Marciano; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökçü, Til; Nelson, Dessers, Sinisterra.

Dessers liet na het duel met de Tsjechen duidelijk weten niet blij te zijn. Hij had daags voor de wedstrijd bij de persconferentie gezeten - doorgaans een teken dat je in de basis staat - en dacht dat hij het vertrouwen van trainer Arne Slot had gewonnen.

Slot kiest tegen Heracles dus wél weer voor Dessers, wat ten koste gaat van Bryan Linssen, die op de bank zit. Verder is er niets aan de opstelling van Feyenoord gewijzigd ten opzichte van de spectaculaire ontmoeting met Slavia.

De wedstrijd tegen Heracles is voor Dessers een weerzien met zijn oude club. Hij speelde er in het seizoen 2019/2020 met veel succes en kroonde zich er tot topscorer van de Eredivisie.

Heracles Almelo-Feyenoord begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Jeroen Manschot. Feyenoord staat bij een zege weer drie punten los van nummer vier FC Twente.

