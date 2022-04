De Derby van het Noorden is zondag gewonnen door sc Heerenveen. De Friezen waren mede dankzij twee doelpunten van Sydney van Hooijdonk met 3-1 te sterk voor FC Groningen.

Halverwege was het nog 1-1 in het Abe Lenstra Stadion. Van Hooijdonk had uit de rebound vroeg voor 1-0 gezorgd, waarna Neraysho Kasanwirjo fraai gelijkmaakte. Hij kapte twee spelers uit en schoot via de onderkant van de lat raak.

In de tweede helft sloeg Van Hooijdonk na een fraaie actie opnieuw toe. Groningen probeerde het wel, maar kreeg de genadeklap van Sven van Beek, die met een kopbal zijn eerste doelpunt sinds februari 2016 maakte.

De vorige vier edities van Heerenveen-Groningen waren in een gelijkspel geëindigd, waarbij het de laatste drie keer 1-1 werd. De laatste thuiszege van de Friezen in de noordelijke derby dateerde van februari 2015.

Het opgeleefde Heerenveen is nu zes wedstrijden ongeslagen (drie zeges, drie gelijke spelen) en staat elfde. De ploeg van interim-trainer Ole Tobiasen heeft zich op de achtste plaats en daarmee een plek in de play-offs.

Voor FC Groningen is de nederlaag juist een tik in de strijd om Europees voetbal. De ploeg van coach Danny Buijs ging in de vorige speelronde al met 1-3 onderuit tegen Ajax en heeft de achtste plaats momenteel in handen.

