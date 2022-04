De wedstrijd tussen Vitesse en SC Cambuur in de Eredivisie gaat zondag om 14.30 uur gewoon door, ondanks wat onzekerheden vooraf. Heel wat spelers van Cambuur kampen namelijk met buikgriep.

"Ondanks een uitbraak van buikgriep binnen de selectie houden we voorlopig nog net genoeg spelers over", meldt Cambuur. Vier spelers zijn sowieso afwezig en een achttal is niet helemaal fit.

De buikgriepuitbraak is een tegenvaller voor Dennis Haar, die voor zijn tweede duel als trainer van Cambuur staat. Hij is de tijdelijke vervanger van Henk de Jong, die afwezig is wegens een cyste in zijn hoofd.

Vitesse meldt zondag dat het van voetbalbond KNVB bevestigd heeft gekregen dat de wedstrijd in stadion GelreDome doorgaat. De club uit Arnhem staat zevende met 41 punten.

Cambuur staat vier plekken lager, met acht punten minder. Beide ploegen zijn kansrijk om aan het einde van het seizoen deel te nemen aan de play-offs voor Europees voetbal.

