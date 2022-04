PSV-RKC Waalwijk ·

78' Boscagli kan niet verder en wordt vervangen door de Noor Fredrik Oppegard. Het is niet het debuut van Oppegard in PSV 1; hij maakte al minuten tijdens de gewonnen wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax (0-4). Wel is het zijn eerste wedstrijd in de Eredivisie.