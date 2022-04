Toornstra: 'Ze zeiden dat ik 1-3 ook had gemaakt'

Een opmerkelijk moment vlak voor rust bij Feyenoord, waar Jens Toornstra klaar stond om in te vallen voor Guus Til. De bal ging maar niet buiten en uiteindelijk scoorde Til nog de 1-3. "Maar op de bank zeiden ze tegen mij: 'die had jij ook gemaakt'. Of dat ook zo is? Ja natuurlijk," aldus een lachende Toornstra na afloop van de wedstrijd bij ESPN. De aanvoerder is tevreden over het spel van Feyenoord, maar baalt wel van de snelle tegentreffer: "We beginnen heel slecht aan de wedstrijd. Dat is een beetje zonde, want verder hebben we gewoon gedomineerd. Het is vooral heel zonde, want het kost extra energie om het weer om te buigen. Ik denk dat dat niet had gehoeven."