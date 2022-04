Voormalig profvoetballer Sjaak Polak is de afgelopen tijd behandeld aan blaaskanker. Dat maakte de 46-jarige oud-speler van onder meer Excelsior, FC Twente, ADO Den Haag en Sparta Rotterdam zondagochtend bekend in het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie.

"Ik ben net een paar dagen weer op straat en mag van geluk spreken dat ik hier aan tafel mag zitten, want het had ook anders kunnen zijn", zei Polak, die tegenwoordig trainer is van ADO Den Haag Vrouwen.

"Ik heb afgelopen week goed bericht gekregen, dat er geen andere cellen zijn gevonden. Nu moet ik herstellen en krijg ik over vier maanden weer een scopie. Hopelijk is het dan allemaal weggebleven, maar daar hebben we goede hoop op. We kunnen fris en fruitig doorgaan."

Polak heeft het zwaar gehad. "Het leven gaat wel door, maar het is de afgelopen weken wel even pittig geweest. Het is een hel. Al die onderzoeken zijn al niet prettig en ik heb chemotherapie gehad. Je moet erin mee, maar ik gun het niemand. Het is niet lekker meer."

Vrouwenploeg ADO

De markante oud-prof speelde zijn meeste wedstrijden voor Excelsior. Daarna kwam hij achtereenvolgens uit voor FC Twente, ADO, Sparta, BV Veendam, RBC Roosendaal, de amateurs van Scheveningen en het Amerikaanse Texas Dutch Lions.

Sinds de zomer van 2019 is Polak trainer van de vrouwenploeg van ADO Den Haag, die momenteel achter FC Twente, Ajax, Feyenoord en PSV vijfde staat in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen.