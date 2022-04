Cristiano Ronaldo heeft zijn excuses aangeboden voor een actie jegens een supporter na Everton-Manchester United (1-0). De vedette van United sloeg bij het verlaten van het veld een telefoon uit de handen van een jonge Everton-fan.

De actie van de 37-jarige Ronaldo werd zaterdag vastgelegd door een andere filmende Everton-supporter. De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar verontschuldigde zich later op de avond in een bericht op Instagram.

"Het is nooit makkelijk om met emoties om te gaan op moeilijke momenten. Desondanks moeten we altijd respectvol, geduldig en een voorbeeld voor de jeugd blijven", schreef Ronaldo. "Ik wil sorry zeggen voor mijn uitbarsting en wil de supporters uitnodigen voor een wedstrijd op Old Trafford, als teken van sportiviteit en sportmanschap."

United ging op Goodison Park verrassend met 1-0 onderuit door een doelpunt van Anthony Gordon in de 27e minuut. 'The Red Devils' verspeelden dure punten in de strijd om Europees voetbal en staan zevende in de Premier League.

De volgende wedstrijd van United is zaterdag, wanneer Norwich City op bezoek komt. Daarna wacht de ploeg van Ronaldo uitwedstrijden tegen Liverpool en Arsenal.

35 Gefrustreerde Ronaldo slaat telefoon uit handen van jonge fan

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League