André Onana zegt er totaal niet mee te zitten dat hij bekritiseerd wordt. De keeper van Ajax maakte de laatste weken niet altijd een zekere indruk en ging zaterdagavond tegen Sparta Rotterdam (2-1-winst) in de fout bij het tegendoelpunt.

Onana, die wegens een blessure van Remko Pasveer weer de eerste keus is van trainer Erik ten Hag, haalt sinds zijn rentree in november niet het topniveau van vóór zijn dopingschorsing.

Bovendien ligt de 26-jarige Kameroener inmiddels slecht bij een deel van de Ajax-supporters, die hem niet in dank afnemen dat hij na zijn schorsing weigerde zijn aflopende contract te verlengen. Onana verkast na dit seizoen vermoedelijk naar Internazionale.

De kritiek laat hem echter koud. "Het boeit me niet. Totaal niet. Mensen kunnen zeggen wat ze willen. Ik weet wie ik ben en wat ik voor deze club heb gedaan. Dat staat voor mij voorop. Ze kunnen zingen, huilen of wat ze ook willen. Het doet met helemaal niets", zei Onana na de winst op Sparta tegen ESPN.

"Ik ben hier nog een aantal weken en doe mijn best, zoals altijd. Mensen zullen heel kritisch op me zijn, maar dat is geen probleem. Ik ben daaraan gewend, het hoort bij het leven. Ik zit niet in mijn beste fase, maar ik luister alleen naar de kritiek van de trainers."

André Onana was bij de 0-1 kansloos op het schot van Joeri de Kamps. André Onana was bij de 0-1 kansloos op het schot van Joeri de Kamps. Foto: Pro Shots

'Ik ben nog steeds dezelfde keeper'

Onana wil niet te zwaar tillen aan zijn optredens van de laatste weken. "Ik ben nog steeds dezelfde keeper. Je kunt niet iedere dag winnen en soms moet je fouten maken om sterker te worden. Dat is het leven. Het was een moeilijk jaar voor me, maar het zal me alleen maar sterker maken."

Over zijn fout tegen Sparta, waarbij hij met balverlies de 0-1 inleidde, zei hij: "Ik wilde de bal naar Ryan spelen. Voetbal gaat om het maken van keuzes en dit was een verkeerde. Dat hoort erbij. Van die fouten moet je leren."

Na het openingsdoelpunt van Joeri de Kamps stelden Davy Klaassen en Dusan Tadic (de aanvoerder benutte een makkelijk gegeven penalty) in de tweede helft orde op zaken voor Ajax, dat nog altijd leidt in de strijd om het kampioenschap.

De voorsprong op achtervolger PSV is zeven punten, al spelen de Eindhovenaren zondagmiddag nog, wanneer RKC Waalwijk op bezoek komt.

