Hoewel Ajax zaterdag door een zwaarbevochten zege op Sparta Rotterdam (2-1) een nieuwe stap naar de landstitel zette, is Erik ten Hag niet tevreden over het veldspel. De trainer van de Amsterdammers vond zijn ploeg met name voor rust niet goed genoeg.

"We maakten het onszelf heel moeilijk in de eerste helft. We wilden zo graag, dat we in een veel te hoge versnelling speelden. We hadden te weinig rust aan de bal en waren te elektrisch", zei Ten Hag in gesprek met ESPN.

"Je moet die extra pass geven, maar we wilden veel te snel naar de eindfase en gaven voorzetten van veel te ver weg. We wilden veel te snel een goal maken en dan speel je Sparta in de kaart."

Ajax kwam in de eerste helft nauwelijks tot kansen tegen het goed verdedigende Sparta, dat ook regelmatig gevaarlijk werd in de counter. In de 34e minuut kwamen de Rotterdammers zelfs op 0-1 door een goal van oud-Ajacied Joeri de Kamps. Dat was ook de ruststand.

"Ik ben niet boos geworden in de rust", zei Ten Hag. "Ik heb aangegeven waar de oplossingen liggen, dat we rustiger aan de bal moesten zijn. Je moet wat uitspelen en dat deden we in de eerste helft niet."

Na rust boog Ajax de 0-1-achterstand om in een 2-1-voorsprong door goals van Davy Klaassen (49e minuut) en Dusan Tadic (penalty, 62e minuut). Daarna verlaagde Ajax het tempo weer en kwam het niet meer in de problemen.

Ten Hag verwacht Martínez terug voor bekerfinale

Gevraagd naar de 0-1, waarbij André Onana in de fout ging door een laconieke inspeelpass, was Ten Hag resoluut. "Dat mag natuurlijk niet gebeuren, dat is duidelijk." Met Maarten Stekelenburg - voor het eerst in de selectie sinds hij aan het begin van het seizoen een zware liesblessure opliep - heeft de coach weer een adequate vervanger achter de hand.

Ten Hag wilde niet echter zeggen of de routinier al klaar is voor een terugkeer in de basis. Stekelenburg was dit seizoen eerste keeper voordat hij geblesseerd raakte. "Hij is nog niet 100 procent fit, maar dat hij op de bank zit geeft wel wat aan."

Na de wedstrijd tegen Sparta ging de blik al deels op volgende week, als Ajax voor het eerst sinds 2006 PSV treft in de finale van de TOTO KNVB Beker. Ten Hag weet nog niet of hij verdedigers Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico kan inzetten in De Kuip.

"Martínez is momenteel voor privézaken in Argentinië, maar ik ga ervan uit dat hij de komende dagen terugkeert", zei Ten Hag, die Tagliafico tegen Sparta na een half uur zag uitvallen. "Dat zullen we af moeten wachten."