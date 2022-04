FC Twente heeft zaterdagavond goede zaken gedaan in de strijd om de derde plek in de Eredivisie. De ploeg van trainer Ron Jans knokte zich in de tweede helft langs NEC: 0-2.

In een wedstrijd zonder veel kansen maakte Virgil Misidjan in de 65e minuut het verschil met een afstandsschot. NEC speelde op dat moment al met tien man vanwege een rode kaart voor Ali Akman, de derde rode kaart van de Nijmegenaren in 2022. Dimitris Limnios maakte er een kwartier voor tijd nog 0-2 van.

FC Twente boekte de vijfde overwinning in de laatste zes competitiewedstrijden - vorige week werd verdienstelijk gelijkgespeeld tegen PSV (3-3) - en staat nu op de gedeeld derde plek. Feyenoord heeft wel een beter doelsaldo en speelt zondag nog een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo.

AZ heeft drie punten minder dan FC Twente en wacht zondag om 20.00 uur een uitduel met PEC Zwolle. De nummer drie van de Eredivisie ontloopt de play-offs en plaatst zich rechtstreeks voor Europees voetbal.

NEC hoopt juist nog een plekje in die play-offs af te dwingen. De Nijmegenaren bezetten de tiende plek met 35 punten, één minder dan nummer acht FC Groningen. Als bekerfinalisten Ajax en PSV in de top twee eindigen, strijden de nummers vijf tot en met acht om een play-offticket voor de Conference League.

Voor het eerst sinds oktober mocht NEC weer supporters van de bezoekende club ontvangen. Foto: Pro Shots

Eindelijk weer uitfans in De Goffert

Het was de eerste keer in maanden dat NEC in het eigen stadion weer uitfans mocht ontvangen. Het onderste betonnen tribunedeel van het uitvak zakte op 17 oktober na de verloren derby tegen Vitesse (0-1) in elkaar, onder het gewicht van de hossende fans uit Arnhem. Sindsdien bleef het vak voor fans van de bezoekers leeg.

De honderden meegereisde FC Twente-supporters op de tribune werden in de eerste helft niet getrakteerd op veel kansen. De ploeg van Jans incasseerde na een kwartier al een tegenvaller door de blessure van aanvaller Daan Rots, die zich moest laten vervangen door Misidjan.

De wedstrijd ontbrandde pas in de 57e minuut, toen Higler na ingrijpen van de VAR rood trok voor Akman. De aanvaller ging te hard door op Michal Sadílek en raakte de Tsjech hard op zijn enkel. Amper tien minuten later kwam Twente op voorsprong. Misidjan verraste doelman Mattijs Branderhorst met een afstandsschot in de korte hoek.

Met een man minder leek het lot van NEC bezegeld en een kwartier voor tijd maakte Limnios inderdaad aan alle hoop van de Nijmegenaren een eind. Na een scrimmage in het strafschopgebied werkte de Griek van dichtbij binnen, waardoor FC Twente volop in de race blijft voor de derde plek.