Koploper Ajax is zaterdagavond aan puntenverlies in de Eredivisie ontsnapt. De Amsterdammers stonden bij rust met 0-1 achter tegen degradatiekandidaat Sparta Rotterdam, maar knokten zich door een sterkere tweede helft naar een nipte zege: 2-1.

Joeri de Kamps zette Sparta na een half uur zeer verrassend op voorsprong in de Johan Cruijff ArenA, maar na rust wist het pover spelende Ajax zich toch nog op te richten. Doelpunten van Davy Klaassen en Dusan Tadic (strafschop) bezorgden de ploeg van trainer Erik ten Hag de zoveelste zwaarbevochten overwinning.

Ook in de vorige vier competitiewedstrijden tegen RKC Waalwijk (3-2), SC Cambuur (2-3), Feyenoord (3-2) en FC Groningen (1-3) had Ajax het moeilijk, maar trok de regerend landskampioen aan het langste eind. Ajax boekte tegen Sparta de vijfde zege op rij in de Eredivisie en heeft nu zeven punten meer dan PSV, dat zondag RKC ontvangt.

Sparta leed in Amsterdam de eerste nederlaag sinds 27 februari en blijft op de zeventiende plek steken. De ploeg van trainer Henk Fraser, die in verband wordt gebracht met een overstap naar FC Utrecht, heeft wel twee duels minder gespeeld dan nummer zestien Willem II.

Ten Hag kon tegen Sparta zoals bekend niet beschikken over Antony, terwijl ook Lisandro Martínez en Noussair Mazraoui ontbraken. Daardoor mocht Nicolás Tagliafico weer eens aan de aftrap staan, maar de linksback moest zich na een half uur geblesseerd laten wisselen. Keeper Maarten Stekelenburg zat voor het eerst in de selectie sinds hij aan het begin van het seizoen een zware liesblessure opliep.

Voor de wedstrijd brachten de spelers van Ajax en Sparta met speciale shirts een eerbetoon aan Louis van Gaal. De bondscoach van Oranje, die op de tribune zat in de Johan Cruijff ArenA, maakte onlangs bekend aan prostaatkanker te lijden.

Dusan Tadic zette Ajax aan het begin van de tweede helft op voorsprong. Dusan Tadic zette Ajax aan het begin van de tweede helft op voorsprong. Foto: Getty Images

Pover Ajax laat zich weer verrassen tegen laagvlieger

Zoals verwacht werd Sparta aan het begin van de wedstrijd direct onder druk gezet door Ajax, maar de Rotterdammers trokken zich niet massaal terug op eigen helft. Sterker, de eerste grote kans was voor Sparta. Mario Engels kreeg de bal met wat fortuin in kansrijke positie voor zijn voeten, maar de aan de grond genagelde André Onana zag de bal naast gaan.

Aan de andere kant had Ajax ondanks het vele balbezit moeite om grote kansen te creëren. De beste mogelijkheid was voor Steven Berghuis, maar Maduka Okoye kon zijn harde afstandsschot wegboksen. Dik tien minuten later volleerde Sébastien Haller over na een slim genomen vrije trap. Het waren spaarzame hoogtepunten van Ajax, dat met het stroperige en voorspelbare spel een povere indruk maakte.

Sparta hield simpel stand en sloeg na dik een half uur uit het niets toe. Een laconieke inspeelpass van doelman Onana kon na halfslachtig wegwerken van Edson Álvarez worden opgepikt door Arno Verschueren, die De Kamps lanceerde. De oud-jeugdspeler van Ajax twijfelde geen moment en schoot met links knap raak via de onderkant van de lat.

Sparta Rotterdam kwam in de eerste helft verrassend op voorsprong in de Johan Cruijff ArenA. Sparta Rotterdam kwam in de eerste helft verrassend op voorsprong in de Johan Cruijff ArenA. Foto: Getty Images

Okoye en Auassar helpen Ajax in zadel

Ajax zocht onder een fluitconcert de kleedkamers op en leek een hels karwei tegemoet te gaan in de tweede helft, maar in de 47e minuut was de 1-1 al een feit. Sparta werd verrast door een snelle ingooi van Ajax, waarna Okoye een hard schot van Klaassen van dichtbij onder zich door liet gaan.

De voorsprong voor Ajax liet niet lang op zich wachten en ook de 2-1 mocht Sparta zich aanrekenen. Adil Auassar kreeg de bal uit een vrije trap op zijn uitgestoken arm en dat werd gezien door scheidsrechter Pol van Boekel, die naar de stip wees. Tadic stuurde Okoye de verkeerde kant op en bezorgde Ajax de bevrijdende voorsprong.

De tweede treffer leek Ajax vertrouwen te geven, want Sparta kwam er niet meer aan te pas. Haller leek twintig minuten voor tijd al de 3-1 te maken, maar de Ivoriaan stond nipt buitenspel toen hij de bal op fraaie wijze in het doel krulde. Enkele minuten later zag Klaassen zijn kopbal via het lichaam van Dirk Abels op de paal belanden.

In tegenstelling tot de eerste helft wist Sparta na rust niet gevaarlijk te worden. Met onder anderen verdediger Tom Beugelsdijk in de voorhoede hoopte Fraser in de absolute slotfase nog wat te forceren, maar Ajax overleefde de hachelijke momenten in het strafschopgebied en blijft ondanks een vormcrisis winnen in de Eredivisie.

