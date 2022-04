FC Utrecht is zaterdag in de Eredivisie niet verder gekomen dan een 1-1-gelijkspel in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Mark van der Maarel dacht de thuisploeg vlak voor tijd aan een overwinning te helpen, maar na ingrijpen van de VAR werd de treffer afgekeurd.

FC Utrecht kwam in De Galgenwaard al na vijf minuten op voorsprong. Een afstandsschot van Bart Ramselaar was Fortuna-keeper Yanick van Osch te machtig.

In de tweede helft richtte Fortuna zich op en dat leverde na een uur spelen de gelijkmaker op. Zian Flemming scoorde nadat Utrecht-keeper Fabian de Keijzer de bal los had gelaten.

Vlak voor tijd leek Utrecht toch nog de volle buit te pakken. Van der Maarel kopte van dichtbij raak, maar VAR Danny Makkelie vermoedde dat Willem Janssen in de aanloop naar de treffer hands had gemaakt.

Na het minutenlang bestuderen van de beelden werd scheidsrechter Sander van der Eijk naar het scherm geroepen. Hij besloot het doelpunt tot teleurstelling van het thuispubliek af te keuren.

Utrecht-aanvoerder Willem Janssen haalt verhaal bij scheidsrechter Sander van der Eijk. Utrecht-aanvoerder Willem Janssen haalt verhaal bij scheidsrechter Sander van der Eijk. Foto: ANP

Janssen merkte niet dat bal zijn arm raakte

Voor Janssen was het een verrassing dat er een streep ging door het doelpunt van zijn ploeggenoot. "Want ik had er zelf totaal geen erg in dat de bal mijn arm raakte", vertelde hij bij ESPN. "Maar als je de beelden ziet, lijkt het er wel op ja. Dat heeft Makkelie dan goed gezien. Bedankt Danny."

Door het ingrijpen van de VAR eindigt ook de tweede wedstrijd onder interim-trainer Rick Kruys in een remise. Vorige week kwam de tijdelijke opvolger van de eind vorige maand ontslagen René Hake tegen RKC Waalwijk ook niet verder dan 1-1. FC Utrecht blijft zo steken op de zesde plaats.

Voor Fortuna is een puntje in een uitwedstrijd een welkome opsteker in de degradatiestrijd. De ploeg van trainer Sjors Ultee staat nu op de vijftiende plaats net boven de nacompetitiestreep. De Limburgers passeren Willem II, dat vrijdag met 4-0 van Go Ahead Eagles verloor.

Bekijk de uitslagen, het programma en stand in de Eredivisie