Stefan de Vrij is zaterdag uitgerekend bij zijn rentree voor Internazionale geblesseerd uitgevallen. De verdediger werd halverwege naar de kant gehaald in de thuiswedstrijd tegen Hellas Verona (2-0).

Inter meldt dat De Vrij halverwege werd gewisseld met klachten aan zijn dijbeen. De dertigjarige verdediger maakte tegen Hellas Verona zijn eerste speelminuten in bijna een maand. Door de kuitblessure ontbrak de Zuid-Hollander onlangs ook bij het Nederlands elftal voor de oefenduels met Denemarken en Duitsland.

De Vrij maakte het in het veld wel alle doelpunten van de wedstrijd mee. Nicolò Barella tekende in de 23e minuut voor de openingstreffer door bij de tweede paal raak te schieten. Edin Dzeko maakte er zeven minuten later 2-0 van. De spits tikte van dichtbij binnen na goed doorkoppen van Ivan Perisic uit een corner.

Door de probleemloze overwinning op nummer negen Hellas Verona houdt Internazionale de druk op koploper AC Milan, dat een punt meer heeft. Napoli heeft net als Inter 66 punten, maar staat vanwege een minder doelsaldo derde.

Ook Juventus komt zaterdagavond nog in actie. De 'Oude Dame', de huidige nummer vier in de Serie A, wacht om 20.45 uur een uitduel met Cagliari.