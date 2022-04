Matthijs de Ligt heeft zaterdag een belangrijk aandeel gehad in een nipte uitzege van Juventus op Cagliari. De verdediger maakte de gelijkmaker in het met 1-2 gewonnen duel. Stefan de Vrij viel geblesseerd uit in de thuiswedstrijd van Internazionale tegen Hellas Verona (2-0).

Juventus kwam op Sardinië verrassend op achterstand. Cagliari-aanvoerder João Pedro opende in de tiende minuut de score op aangeven van oud-Ajacied Razvan Marin.

Op slag van rust was het De Ligt die zijn ploeg over het dode punt heen hielp. De Oranje-international kopte raak uit een afgeslagen corner van Juan Cuadrado.

Pas een kwartier voor tijd wisten de bezoekers de wedstrijd naar zich toe te trekken. De Servische spits Dusan Vlahovic, topscorer van de Serie A, scoorde na een pass van Paulo Dybala.

Door de zege blijft Juventus stevig op de vierde plaats staan in de Serie A. Die positie geeft aan het eind van het seizoen recht op deelname aan de Champions League. De ploeg uit Turijn is al een tijdje afgehaakt in de strijd om de landstitel.

Stefan de Vrij viel uitgerekend bij zijn rentree geblesseerd uit. Foto: Getty Images

De Vrij heeft klachten aan dijbeen

Internazionale blijft wel in de race om voor het tweede jaar op rij kampioen van Italië te worden. De naaste belager van koploper AC Milan won thuis met 2-0 van middenmoter Hellas Verona.

Voor De Vrij was het desondanks een teleurstellende avond. De verdediger viel halverwege geblesseerd uit. De club meldt dat De Vrij achter bleef in de kleedkamer met klachten aan zijn dijbeen.

De dertigjarige verdediger maakte tegen Hellas Verona zijn eerste speelminuten in bijna een maand. Door een kuitblessure ontbrak de Zuid-Hollander onlangs ook bij het Nederlands elftal voor de oefenduels met Denemarken en Duitsland.

De Vrij maakte in het veld wel alle doelpunten van de wedstrijd mee. Nicolò Barella tekende in de 23e minuut voor de openingstreffer door bij de tweede paal raak te schieten. Edin Dzeko maakte er zeven minuten later 2-0 van. De spits tikte van dichtbij binnen na goed doorkoppen van Ivan Perisic uit een corner.

Door de probleemloze overwinning op nummer negen Hellas Verona houdt Internazionale de druk op koploper AC Milan, dat een punt meer heeft. Napoli heeft net als Inter 66 punten, maar staat vanwege een minder doelsaldo derde. Zondag gaat AC Milan op bezoek bij Torino, Napoli ontvangt Fiorentina.

