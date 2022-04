Ajax begint zaterdagavond met Nicolás Tagliafico aan de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam in de Eredivisie. De Argentijn neemt als linksback de plek in van Daley Blind, die als centrumverdediger start. Noussair Mazraoui ontbreekt in de selectie.

Opstelling Ajax Onana; Timber, Schuurs, Blind, Tagliafico; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Berghuis, Haller, Tadic.

Opstelling Sparta Okoye; Abels, Vriends, Auassar, Van Mullem, Pinto; Jans, Verschueren, De Kamps; Van Crooy, Engels.

De defensie van Ajax is op vrijwel elke plek gewijzigd ten opzichte van het competitieduel met FC Groningen (1-3-winst) van vorige week. Door de absentie van Mazraoui, die om nog onduidelijke redenen ontbreekt, schuift centrale verdediger Jurriën Timber door naar de rechtsbackpositie.

Het centrale duo in de verdediging wordt gevormd door Perr Schuurs en Blind, omdat Lisandro Martínez nog niet inzetbaar is. De Argentijn liep voor de interlandperiode in de Klassieker tegen Feyenoord (3-2) een spierblessure op.

Op het middenveld heeft de door Manchester United begeerde trainer Erik ten Hag weer een plek ingeruimd voor Edson Álvarez, die vorige week tegen FC Groningen nog op de bank begon. Steven Berghuis staat weer als rechtsbuiten geposteerd vanwege de blessure van Antony. De Braziliaan mist mogelijk de rest van het seizoen door een enkelblessure.

In de selectie is ook weer een plekje voor Maarten Stekelenburg. De 39-jarige keeper liep aan het begin van het seizoen, na drie competitiewedstrijden waarin hij eerste keus was, een zware liesblessure op.

Sparta met drie wijzigingen

Bij het defensief ingestelde Sparta keren Jeremy van Mullem, Mica Pinto en Laurent Jans terug in de basis. Dat gaat ten koste van Younes Namli, Riza Durmisi en Lennart Thy. Trainer Henk Fraser werd deze week net als collega Ten Hag in verband gebracht met een vertrek. Hij is de topkandidaat om volgend seizoen trainer van FC Utrecht te worden.

Ajax hoopt tegen Sparta een nieuwe stap naar de 36e landstitel te zetten. De Amsterdammers hebben momenteel vier punten meer dan naaste belager PSV, dat zondag een thuiswedstrijd tegen laagvlieger RKC Waalwijk speelt. Ajax en PSV staan volgende week tegenover elkaar in de finale van de TOTO KNVB Beker.

De wedstrijd tussen Ajax en Sparta begint om 20.00 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel. Sparta bezet momenteel de zestiende plek in de Eredivisie, maar de ploeg van Fraser heeft drie duels minder gespeeld dan nummer vijftien Willem II en slechts een punt minder.

