Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond een spectaculaire overwinning geboekt in de Ligue 1. De koploper won door hattricks van Neymar en Kylian Mbappé met 1-6 bij Clermont Foot. In Spanje maakte koploper Real Madrid geen fout, terwijl Atlético Madrid slechte zaken deed in de strijd om een Champions League-ticket.

Neymar opende het doelpuntenfestijn bij Clermont Foot-PSG in de zesde minuut met een schot van dichtbij. Mbappé maakte er in de negentiende minuut 0-2 van na een fraaie assist van Lionel Messi, die ook bij de 0-1 en de 0-5 de aangever was.

Jodel Dossou bracht de spanning in de eerste helft nog even terug, maar dat bleek niet meer dan een eretreffer. In de laatste twintig minuten van de wedstrijd liep PSG verder weg bij de laagvlieger. Neymar zorgde vanaf de strafschopstip voor de 1-3 en gaf drie minuten later met buitenkant voet een fraaie assist op Mbappe.

Daar bleef het niet bij, want Mbappé knalde tien minuten voor tijd de 1-5 binnen. De Franse spits gunde Neymar vlak daarna ook zijn hattrick door oog in oog met doelman Arthur Desmas niet voor eigen succes te gaan, maar de bal af te leggen op zijn Braziliaanse teamgenoot.

Georginio Wijnaldum begon op de bank en kwam in de 67e minuut het veld in voor Idrissa Gueye. Concurrent Stade Rennais won zaterdagavond ook, maar PSG lijkt de titel niet meer te kunnen ontgaan. De ploeg van trainer Mauricio Pochettino staat vijftien punten los, met nog maar zeven speelronden te gaan.

Olympique Marseille kan dat gat nog wel verkleinen naar twaalf punten. De huidige nummer drie in de Ligue 1 speelt zondagavond een thuiswedstrijd tegen Montpellier.

Real geeft fraaie CL-zege goed vervolg

In Spanje wist Real Madrid drie dagen na de fraaie zege op Chelsea in de kwartfinales van de Champions League weer te winnen. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti rekende af met Getafe: 2-0.

Na zijn hattrick tegen Chelsea bleef Karim Benzema dit keer zonder doelpunt. Casemiro zorgde in de 38e minuut met een snoekduik - na een schitterende pass van Vinícius Júnior met buitenkant voet - voor de 1-0. Lucas Vázquez schoot in de verre hoek raak na een één-twee met Rodrygo.

Door de overwinning zette Real een nieuwe stap naar de titel. Het verschil met naaste belager Sevilla bedraagt nu twaalf punten. Nummer drie FC Barcelona heeft vijftien punten minder, maar ook twee duels minder gespeeld dan de 'Koninklijke'.

In de strijd om plek vier deed Atlético slechte zaken door met 1-0 te verliezen bij RCD Mallorca. Vedat Muriqi mocht in de 68e minuut aanleggen van 11 meter en liet doelman Jan Oblak kansloos in Visit Mallorca Estadi, waar Atlético na zes opeenvolgende zeges weer eens verloor in La Liga.

De afgelopen weken won Atlético wel van Osasuna (0-3), RC Celta (2-0), Real Betis (1-3), Cádiz (2-1), Rayo Vallecano (0-1) en Deportivo Alavés (4-1). De ploeg van Simeone staat vierde - de top vier plaatst zich voor de Champions League - maar het verschil met nummer vijf Real Betis is slechts één punt.

