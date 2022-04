Atlético Madrid heeft zaterdag in La Liga slechte zaken gedaan in de strijd om een Champions League-ticket. De ploeg van trainer Diego Simeone zag de fraaie zegereeks in de competitie ten einde komen bij laagvlieger Real Mallorca: 1-0.

Atlético ging onderuit door een strafschop. Vedat Muriqi mocht in de 68e minuut aanleggen van 11 meter en liet doelman Jan Oblak kansloos in Visit Mallorca Estadi, waar Atlético na zes opeenvolgende zeges weer eens verloor in La Liga.

De afgelopen weken won Atlético wel van Osasuna (0-3), RC Celta (2-0), Real Betis (1-3), Cádiz (2-1), Rayo Vallecano (0-1) en Deportivo Alavés (4-1). De ploeg van Simeone staat vierde - de top vier plaatst zich voor de Champions League - maar het verschil met nummer vijf Real Betis is slechts één punt.

Komende woensdag wacht voor Atlético de return tegen Manchester City in de kwartfinales van de Champions League. 'Los Colchoneros' verloren het eerste duel met 'The Citizens' deze week met 1-0.

Real Madrid, dat in het eerste kwartfinaleduel afrekende met Chelsea (1-3), komt zaterdagavond ook in actie in La Liga. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti speelt een thuiswedstrijd tegen Getafe.

