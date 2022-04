Koploper Bayern München is zaterdag ternauwernood aan puntenverlies ontsnapt in de Bundesliga. 'Der Rekordmeister' boekte in eigen huis een late zege op het FC Augsburg van Jeffrey Gouweleeuw: 1-0.

De winnende treffer viel pas in de 82e minuut. Bayern kreeg een strafschop nadat een kopbal van Robert Lewandowski richting het doel tegen de arm van Reece Oxford was gekomen. Scheidsrechter Patrick Ittrich floot aanvankelijk niet, maar besloot na ingrijpen van de VAR toch een penalty toe te kennen.

Lewandowski schoot onberispelijk raak van 11 meter en tekende voor zijn 32e treffer in de Bundesliga. De Poolse spits staat dit seizoen op 46 doelpunten in veertig officiële wedstrijden.

Door de derde competitiezege op rij spoelde Bayern de teleurstelling van eerder deze week in de kwartfinales van de Champions League weg. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann werd woensdag bij de eerste ontmoeting verslagen door Villarreal en mocht niet klagen dat het slechts 1-0 werd in Spanje. De return is dinsdag.

In de Bundesliga gaat Bayern met 69 punten nog altijd fier aan kop en ligt het kampioenschap in het verschiet. Het verschil met naaste belager Borussia Dortmund is negen punten, met nog maar vijf speelronden op het programma. Bayern kan in de volgende speelronde nog niet officieel de landstitel veiligstellen.

Augsburg staat momenteel acht punten boven de degradatiestreep. Aanvoerder Gouweleeuw deed de hele wedstrijd mee in de Allianz Arena.

Boëtius in de slotfase onderuit met Mainz

Jean-Paul Boëtius leed met FSV Mainz 05 een late nederlaag. De middenmoter ging door een treffer van Luca Kilian in de 82e minuut nipt onderuit bij 1. FC Köln: 3-2. Mainz stond na 55 minuten spelen nog met 0-2 voor in het RheinEnergieStadion.

De 28-jarige Boëtius stond in de basis bij Mainz en werd in de 84e minuut naar de kant gehaald. De ploeg van trainer Bo Svensson staat met 38 punten veilig in de middenmoot. Nummer zeven FC Köln heeft vijf punten meer en bezet knap de zevende plaats.

VfL Wolfsburg boekte een overtuigende 4-0-overwinning op laagvlieger Arminia Bielefeld, dat nog tegen degradatie vecht. Borussia Mönchengladbach kwam eveneens niet in de problemen bij hekkensluiter Greuter Fürth, waar Nick Viergever de hele wedstrijd meedeed: 0-2.

