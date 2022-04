Manchester United heeft zaterdag een pijnlijke nederlaag geleden in de strijd om een ticket voor de Champions League. De Engelse recordkampioen verloor met 0-1 op bezoek bij laagvlieger Everton.

Het enige doelpunt van de wedstrijd viel in de 27e minuut en kwam op naam van Anthony Gordon. Het schot van afstand van de rechtsbuiten van Everton werd onderweg aangeraakt door de bekritiseerde United-aanvoerder Harry Maguire, waardoor doelman David De Gea de verkeerde hoek in dook.

United had in het vervolg wel het betere van het spel, zonder grote kansen te creëren. In de blessuretijd kreeg de van een blessure herstelde Cristiano Ronaldo nog wel een dot van een kans op de 1-1, maar Everton-doelman Jordan Pickford hield zijn doel schoon. Daardoor verloor de ploeg van interim-manager Ralf Rangnick voor de negende keer dit seizoen.

De nederlaag op Goodison Park zet Manchester United verder op achterstand in de strijd om de tickets voor de Champions League, die aan het einde van het seizoen naar de beste vier teams in de Premier League gaan. Met nog zeven duels te gaan heeft de twintigvoudig landskampioen een achterstand van drie punten op nummer vier Tottenham Hotspur, dat later op de dag tegen Aston Villa speelt.

Het eventuele mislopen van een plek in de Champions League kan mogelijk een flinke streep door de rekening zijn van Erik ten Hag. De huidige trainer van Ajax zou volgens verschillende Engelse media dicht bij een overgang naar Manchester United zijn. De gesprekken schijnen zich in een vergevorderd stadium bevinden.

Voor Everton is de overwinning op Manchester United een flinke opsteker in de degradatiestrijd. De ploeg van geplaagde manager Frank Lampard, waar Donny van de Beek door een lichte blessure ontbrak, stond voor aanvang van het duel met United één punt boven de degradatiestreep. Everton speelt sinds 1954 onafgebroken op het hoogste niveau.

