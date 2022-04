Chelsea heeft zaterdag in de Premier League een grote zege geboekt op bezoek bij Southampton. De Londenaren haalden met 0-6 uit in het St. Mary's Stadium. Manchester United verloor met 1-0 bij laagvlieger Everton en Arsenal liet zich thuis verrassen door Brighton & Hove Albion: 1-2.

Marcos Alonso maakte al na acht minuten de openingsgoal voor Chelsea tegen Southampton. Na doelpunten van Mason Mount (16e minuut), Timo Werner (21e minuut) en Kai Havertz (31e minuut) stond bij rust een stand van 0-4 op het scorebord. Werner raakte in de eerste helft ook nog de paal en de lat.

Southampton verloor in het seizoen 2019/2020 al met 0-9 van Leicester City en vorig seizoen met 9-0 van Manchester United. Een nieuwe vernedering van die orde bleef de Southampton-fans bespaard, omdat de doelpuntenproductie bij Chelsea na rust stokte.

Alleen Werner en Mount troffen nog doel, beiden in het eerste kwartier na rust. Daarna verlaagde Chelsea het tempo en werd er niet meer gescoord. Hakim Ziyech viel in de 68e minuut in bij de ploeg van trainer Thomas Tuchel, die derde staat in de Premier League.

De eclatante overwinning van Chelsea is onverwacht, omdat het niet in grootse vorm verkeert. Afgelopen weekend verloor het thuis van Brentford (1-4) en midweeks werd er met 1-3 van Real Madrid verloren in de kwartfinales van de Champions League.

Timo Werner gaat om keeper Fraser Forster heen en maakt de 0-4 voor Chelsea. Timo Werner gaat om keeper Fraser Forster heen en maakt de 0-4 voor Chelsea. Foto: Getty Images

United raakt verder achterop in strijd om CL-tickets

Daar waar Chelsea gemakkelijk won, leden twee andere clubs die in de race zijn voor de Champions League-tickets een nederlaag. Manchester United ging onderuit bij Everton en Arsenal verloor van Brighton.

Het enige doelpunt bij Everton-United viel in de 27e minuut en kwam op naam van Anthony Gordon. Het afstandsschot van de rechtsbuiten van Everton werd onderweg aangeraakt door United-aanvoerder Harry Maguire, waardoor doelman David de Gea de verkeerde hoek in dook.

United had in het vervolg wel het betere van het spel, zonder grote kansen te creëren. In de blessuretijd kreeg de van een blessure herstelde Cristiano Ronaldo nog wel een dot van een kans op de 1-1, maar Everton-doelman Jordan Pickford hield zijn doel schoon. Daardoor verloor de ploeg van interim-manager Ralf Rangnick voor de negende keer dit seizoen.

Teleurstelling bij Manchester United. Teleurstelling bij Manchester United. Foto: AFP

Arsenal laat zich verrassen door Brighton

Arsenal verloor door goals van Leandro Trossard en Enock Mwepu met 1-2 van middenmoter Brighton - met Joël Veltman in de basis - in het Emirates Stadium. Voor de thuisploeg scoorde Martin Ødegaard in de laatste minuut van de officiële speeltijd.

Afgelopen maandag verloor Arsenal al met 3-0 op bezoek bij Crystal Palace. 'The Gunners' hebben evenveel punten als nummer vier Tottenham Hotspur, dat zaterdagavond nog tegen Aston Villa speelt.

Leeds United boekte een 0-3-overwinning op bezoek bij Watford. Crysencio Summerville viel in de 83e minuut in bij Leeds, waar Pascal Struijk de hele wedstrijd op de bank bleef.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League