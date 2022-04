Mohamed Salah houdt ook in de aanloop naar de topper met Manchester City de kaken stijf op elkaar over de contractonderhandelingen met zijn club Liverpool. De Egyptenaar focust zich liever op zijn sportieve prestaties en zegt dat de onduidelijkheid daar geen invloed op heeft.

"Ik kan nu niet egoïstisch zijn en over mijn eigen situatie praten. We zitten in de belangrijkste periode van het seizoen, dus ik moet het over het team hebben en focussen op wat komen gaat", zei Salah tegen Sky Sports.

De Egyptische sterspeler is al tijden in gesprek met Liverpool over de verlenging van zijn in 2023 aflopende contract. In januari benadrukte Salah al graag bij Liverpool te willen blijven, maar legde hij de bal nadrukkelijk bij de club.

Volgens Liverpool-manager Jürgen Klopp komen Salah en Liverpool dichter bij elkaar. Salah wilde dat niet bevestigen. "Ik kan geen ja en geen nee zeggen, maar heb al vaak genoeg aangegeven wat ik wil. Ik kan er nu niet te diep op ingaan, omdat het een heel gevoelige kwestie is. Ik moet nu niet het nieuws halen met uitspraken over mijn contract."

Focus ligt volledig op winnen van prijzen

Met zijn uitspraken kon Salah overigens niet voorkomen dat hij tóch de headlines haalde. De afgelopen periode werd hij gelinkt aan onder meer FC Barcelona en Juventus.

Desondanks focust hij zich het liefst op zijn sportieve prestaties. "Ik ben een professional en weet wat ik doe. Dus ik heb er geen last van. Ik focus me op het winnen voor prijzen en doe alles voor het team. Dat is het belangrijkst", zei hij.

Liverpool treft Manchester City zondag om 16.30 uur in Manchester. City voert de ranglijst in de Premier League aan en heeft één punt voorsprong op Liverpool. Na de topper zijn er nog zeven duels te spelen in de Engelse competitie.

