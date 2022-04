Dick Lukkien vindt dat promotie naar de Eredivisie FC Emmen niet meer mag ontgaan, ook al wil de trainer niet te ver op het promotiefeest vooruitlopen. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie is nog maar één zege verwijderd van een terugkeer op het hoogste niveau.

"Ik zeg wat ik blijf zeggen en dat we het week voor week moeten bekijken", zei Lukkien vrijdagavond na de 3-0-zege op Jong AZ tegen RTV Drenthe. "Dat noem jij saai. Maar het is heel simpel. We staan er hartstikke goed voor. We zijn een stel dombo's als we het nu nog weggeven."

Met nog vier duels te spelen heeft koploper FC Emmen een voorsprong van tien punten op nummer drie FC Eindhoven. De nummers één en twee van de Keuken Kampioen Divisie promoveren aan het einde van het seizoen rechtstreeks naar de Eredivisie. Nummer twee FC Volendam volgt op zes punten van Emmen.

De Drenten kunnen vrijdag in het uitduel met FC Dordrecht het promotieticket veiligstellen. Dan keren ze een jaar na de degradatie terug op het hoogste niveau. "Volgende week gaat het gebeuren. Nee, volgende week moet het gebeuren", aldus Lukkien, die verder niet wilde uitweiden over het promotiefeest.

"Je kan er wel steeds vragen over blijven stellen, maar ik vind het heel vervelend om daar antwoord op te geven. Zover is het nog niet. Ik snap dat iedereen nu bezig is met volgende week. Dat zal om ons heen ook zo zijn."

"Er moeten dingen in gang worden gezet, door de club en de gemeente. Maar wij moeten ons gewoon blijven focussen op die wedstrijd tegen FC Dordrecht. Ik hoop dat onze supporters ervoor zorgen dat het stadion van FC Dordrecht een FC Emmen-stadion wordt. Dus bij deze, kom alsjeblieft in groten getale die kant op."

Trainer Dick Lukkien is met FC Emmen bijna terug in de Eredivisie.

