Vivianne Miedema was blij met haar zes goals in de met 12-0 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd van de Oranjevrouwen tegen Cyprus. De spits ziet de dubbele hattrick als een afsluiting van een moeizame periode bij de Oranjevrouwen.

De 25-jarige Miedema had al drie interlands op rij niet gescoord voordat ze vrijdagavond zes keer het net vond in Groningen. Voor de aanvaller van Arsenal, die met 91 goals in 107 interlands topscorer aller tijden is, was dat een zeldzaamheid.

"De afgelopen periode heb ik veel wedstrijden gespeeld", aldus Miedema tegen de NOS. "Ik heb bij Arsenal op een andere positie gespeeld, achter de spits. Bij het Nederlands elftal kwam het er niet altijd uit, mede door de blessures van anderen. Op dit moment voel ik me goed en dat hebben we vanavond gezien."

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen

Tegen Cyprus viel vooral de goede band tussen spits Miedema en aanvallende middenvelder Jill Roord op. Laatstgenoemde was drie keer trefzeker. "We hebben de klik al zo lang. Het is zo fijn dat we zo dicht bij elkaar kunnen spelen."

Roord wilde niet te veel waarde hechten aan de 12-0, waarmee de Oranjevrouwen hun recordzege evenaarden. "Dit zegt richting het EK niet zo veel. Dit is geen realistische tegenstander, zoiets komen we niet tegen op het EK. Maar je moet er wel het beste van maken in dit soort wedstrijden. We hebben goed gecombineerd en het rendement was hoog."

Vivianne Miedema en Jill Roord mochten er met een bal vandoor vanwege hun hattrick(s). Vivianne Miedema en Jill Roord mochten er met een bal vandoor vanwege hun hattrick(s). Foto: Getty Images

Parsons: 'Hoogste niveau sinds ik hier ben'

Bondscoach Mark Parsons was erg blij met de prestaties van zijn spelers, ook al maakten de Oranjevrouwen pas in de 23e minuut de openingstreffer. "De eerste twintig minuten verliepen niet zoals we hadden gedacht. We waren niet scherp genoeg."

"De tweede helft liep wel zoals verwacht. We creëerden veel kansen en maakten geweldige goals. Het is geweldig om Vivianne op eigen bodem zo veel doelpunten te zien maken voor zo veel fans."

Parsons was ook blij met het niveau van de selectie. Zo scoorde de achttienjarige invaller Esmee Brugts de 12-0. "Op de trainingen lieten de spelers zich allemaal gelden. Er hadden veel meer spelers kunnen invallen. Het niveau van de elf-tegen-elf op de training was het hoogste sinds ik hier begonnen ben. Het is geweldig om te zien dat deze spelers opkomen en direct hun stempel op de wedstrijd kunnen drukken."

De Oranjevrouwen komen komende dinsdag weer in actie. Dan neemt Nederland het in een oefeninterland op tegen Zuid-Afrika. Het duel in Den Haag (aftrap 18.45 uur) vervangt de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Belarus, die Oranje weigert te spelen vanwege de rol van Belarus bij de Russische invasie van Oekraïne.