Kevin Hofland had vrijdag geen goed woord over voor de 4-0 nederlaag die zijn ploeg Willem II leed tegen Go Ahead Eagles. De trainer benoemde vooral de verdediging als zwakke plek van zijn ploeg.

"Voetballen is aanvallen en verdedigen. Als je kijkt naar het aspect verdedigen, dan hebben wij niet verdedigd", zei hij voor de camera's van ESPN.

"Drie corners, drie goals tegen. Het is mannenvoetbal, de dood of de gladiolen, zeker in deze fase. Als je ziet hoe agressief Go Ahead verdedigde en hoe agressief zij een duel wonnen en hoe wij dat niet deden, dan kun je eigenlijk beter stoppen. We hebben ons kinderlijk laten afbluffen in de duels", vervolgde hij.

De verliespartij tegen Go Ahead kwam vrijdag dan ook hard aan bij Hofland. "Het is een enorme domper, we hadden het ons anders voorgesteld", zei hij. "Dit heeft niets met concentratie te maken, maar gewoon ook met zelf opletten, kijken en verantwoordelijkheid nemen. Je moet gewoon je man pakken. Het gaat om mannelijkheid."

Willem II behaalde in de laatste acht duels in de Eredivisie slechts twee punten en staat met 23 punten uit 29 wedstrijden nog maar nipt boven de degradatiestreep. Onder meer Sparta Rotterdam, Fortuna Sittard en hekkensluiter PEC Zwolle kunnen bij goede resultaten in deze speelronde de Tilburgers voorbijgaan op de ranglijst.

De onderste twee ploegen van de Eredivisie degraderen aan het einde van het seizoen rechtstreeks naar de Keuken Kampioen Divisie. De nummer zestien speelt play-offs.

Hofland, die in maart werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Fred Grim, weet dan ook dat er wat moet gebeuren met zijn ploeg. "Ik denk dat de jongens nu al van de ernst doordrongen zijn, maar we moeten zo snel mogelijk actie ondernemen. Het is onze verantwoordelijkheid om de jongens dat duidelijk te maken."