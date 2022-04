Damaris Egurrola komt woorden tekort om haar debuut voor de Oranjevrouwen te omschrijven. De 22-jarige middenvelder maakte vrijdag in het met 12-0 gewonnen WK-kwalificatieduel met Cyprus haar eerste minuten voor Nederland.

"Ik ben erg blij en ik heb hier niet echt woorden voor", jubelde Egurrola bij de NOS. "Ik heb lang gewacht op dit moment. Het is geweldig dat mijn familie en al mijn vrienden hier zijn."

Egurrola trainde deze week voor het eerst mee met de Oranjevrouwen. Ze kon ook kiezen voor een interlandloopbaan bij Spanje of de Verenigde Staten, maar koos voor Nederland.

Egurrola maakte haar debuut uitgerekend in Groningen, waar haar moeder woont en ze als kind verschillende weken in het jaar verbleef. "Een paar jaar geleden keek ik hier nog een mannenwedstrijd en bezocht ik een museum, en nu speel ik hier", zei ze.

Damaris Egurrola kwam in de 66e minuut in het veld voor Sherida Spitse. Foto: Pro Shots

Tegen Cyprus begon de Spaans-Nederlandse op de bank en mocht ze in de 66e minuut invallen. "Op dat moment gingen er veel dingen door mijn hoofd, maar het leek mij het beste om gewoon te genieten. Zo voelde ik me op het veld ook. Het team heeft het mij erg makkelijk gemaakt."

Het debuut van Egurrola zorgde voor tranen bij haar Spaanse vader, die op de tribune zat in de Euroborg. Ze was daar niet door verrast. "Mijn vader huilt erg snel en ik wist dat dat nu ook zou gaan gebeuren. Ik ben erg dankbaar dat mijn familie hier is. Dit is een speciaal moment voor hen. Hopelijk volgen er meer wedstrijden."

De speelster van Olympique Lyon is nog niet bezig met het EK in juli. "Het EK is erg belangrijk, maar ik moet het stap voor stap bekijken. Ik maak nu deel uit van het team en leer iedereen kennen. Het is allemaal onderdeel van het proces, maar ik denk dat ik het ga halen."