De Nederlandse voetbalsters hebben vrijdag hun grootste overwinning ooit geëvenaard. De Oranjevrouwen wonnen de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus met liefst 12-0.

Het was de derde keer dat de Oranjevrouwen zegevierden met twaalf goals verschil. In augustus 1977 won Nederland met 12-0 van Israël en in oktober 2009 werd Noord-Macedonië met 13-1 verslagen.

Vivianne Miedema maakte zes van de twaalf treffers in Groningen. De topscorer aller tijden van Oranje staat nu op 91 goals in 107 interlands. Jill Roord (3), Lineth Beerensteyn, Sherida Spitse en Esmee Brugts maakten de overige doelpunten.

De pas achttienjarige Brugts zorgde in de 77e minuut voor de 12-0. De ploeg van bondscoach Mark Parsons kreeg in het laatste kwartier genoeg kansen op de grootste zege ooit, maar de dertiende treffer viel niet.

Damaris Egurrola maakte halverwege de tweede helft haar debuut bij Oranje. De 22-jarige middenvelder van Olympique Lyon, die een Spaanse vader en Nederlandse moeder heeft, koos vorige week voor een interlandloopbaan bij Oranje.

Nederland gaat door de zege op hekkensluiter Cyprus weer aan kop in groep C van de WK-kwalificatie, maar nummer twee IJsland heeft slechts twee punten en een duel minder gespeeld. Alleen de nummer één gaat rechtstreeks naar het WK van 2023. De Oranjevrouwen spelen dinsdag in Den Haag een oefeninterland tegen Zuid-Afrika.

Groep C WK-kwalificatie 1. Nederland: 6-14 (+24)

2. IJsland: 5-12 (+16)

3. Tsjechië: 4-5 (+4)

4. Belarus: 4-4 (-4)

5. Cyprus: 7-1 (-40)

Miedema maakt voor rust als hattrick

Cyprus is de nummer 124 van de FIFA-ranglijst moest in zijn eerste zes WK-kwalificatiewedstrijden liefst dertig treffers incasseren. Vorig jaar oktober verloor de ploeg thuis met 0-8 van Nederland. De Oranjevrouwen wisten daardoor voor het duel in de Euroborg al dat het niet de vraag was óf er gewonnen zou worden, maar met hoeveel.

De Cypriotische vrouwen hielden in de eerste helft verrassend lang stand, maar na de 1-0 van Miedema (na een mooie pass van Jackie Groenen) in de 23e minuut ging het opeens snel.

Roord tekende drie minuten later op aangeven van linksback Marisa Olislagers, die pas haar vierde interland speelde, voor de tweede treffer en de middenvelder van VfL Wolfsburg maakte na goed terugleggen van Victoria Pelova ook de 3-0. Miedema voltooide nog voor rust haar hattrick, ook met wat hulp van de schutterende Cypriotische defensie: 5-0.

De Oranjevrouwen speelden voor een goedgevulde Euroborg.

Spitse maakt mooiste goal van de avond

In de tweede helft was de tegenstand van Cyprus grotendeels verdwenen en liep Oranje uit naar een monsterzege. Na een uur stond het al 9-0, via Beerensteyn, Miedema, Roord en Spitse. Recordinternational Spitse zorgde voor de mooiste treffer van de avond door de bal vanaf een meter of 25 fraai in het dak van het doel te schieten.

Twintig minuten voor tijd haalde Oranje de dubbele cijfers door de vijfde treffer van Miedema. Met een droog schot van een meter of 20 in de verre hoek tekende de spits in de 76e minuut voor de 11-0, waarna invaller Brugts op aangeven van Aniek Nouwen voor de twaalfde treffer tekende.

Het verbeteren van het record van grootste zege ooit zat er niet meer in, ook omdat Miedema in de 78e minuut een publiekswissel kreeg.