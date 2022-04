Borussia Dortmund heeft zich vrijdag in de Bundesliga gerevancheerd voor de stevige thuisnederlaag van vorige week tegen RB Leipzig (1-4). De nummer twee van de ranglijst won zonder de geblesseerde Donyell Malen met 0-2 bij VfB Stuttgart.

Julian Brandt maakte beide doelpunten voor Dortmund. De aanvaller, die in de zesde minuut in het veld kwam voor de geblesseerde Giovanni Reyna, zorgde in de twaalfde minuut op aangeven van Erling Haaland voor de openingsgoal.

Een kleine twintig minuten voor tijd was Brandt opnieuw trefzeker. Ditmaal vond hij het doel met een schot vanaf de rand van het zestienmetergebied. Malen ontbrak door een spierblessure bij de bezoekers.

Vorige week verloor Dortmund door de nederlaag tegen Leipzig de aansluiting met koploper Bayern München. 'Der Rekordmeister' is daardoor dicht bij de tiende landstitel op rij.

Door de overwinning op Stuttgart brengt Dortmund de achterstand met Bayern München terug tot zes punten, maar de koploper speelt zaterdag nog thuis tegen FC Augsburg.

