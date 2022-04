FC Emmen is nog één overwinning verwijderd van een terugkeer naar de Eredivisie. De Drenten waren vrijdag in de Keuken Kampioen Divisie met 3-0 te sterk voor Jong AZ. Mohamed Ihattaren leverde een assist bij een 2-2-gelijkspel van Jong Ajax bij Roda JC.

Miguel Araujo opende met een rake kopbal al na drie minuten de score voor Emmen tegen Jong AZ. Na ruim een uur spelen verdubbelde Ole Romeny de voorsprong en negen minuten voor tijd besliste Rui Mendes de wedstrijd.

Met nog vier speelrondes voor de boeg heeft koploper Emmen tien punten voorsprong op nummer drie FC Eindhoven. De bovenste twee ploegen aan het einde van het seizoen promoveren naar de Eredivisie, waaruit de ploeg van coach Dick Lukkien vorig seizoen nog degradeerde.

FC Volendam kwam voor het eerst in zeven wedstrijden weer eens tot winst. De nummer twee van de ranglijst versloeg De Graafschap met 3-1 en heeft zes punten achterstand op Emmen.

Robert Mühren bezorgde Volendam in de dertiende minuut de voorsprong. Tien minuten later bracht Mees Kaandorp de stand weer in evenwicht, waarna Daryl van Mieghem vroeg in de tweede helft de 2-1 maakte. Invaller Koen Blommestijn zorgde diep in blessuretijd voor het slotakkoord.

Vreugde bij FC Volendam na de openingstreffer van Robert Mühren tegen De Graafschap. Vreugde bij FC Volendam na de openingstreffer van Robert Mühren tegen De Graafschap. Foto: Pro Shots

Assist Ihattaren bij gelijkspel Jong Ajax

In Kerkrade leverde Ihattaren na een kwartier spelen de assist op de openingstreffer van Naci Ünüvar voor Jong Ajax tegen Roda JC. De twintigjarige spelmaker maakte afgelopen maandag bij zijn basisdebuut voor de Amsterdammers tegen TOP Oss (4-0-zege) zijn eerste doelpunt in precies een jaar tijd.

Ondanks de assist van Ihattaren kwam Jong Ajax niet tot winst in Limburg. Patrick Pflücke en Dylan Vente hielpen Roda aan een 2-1-voorsprong, waarna Kristian Hlynsson nog scoorde namens de bezoekers.

Excelsior raakte de derde plaats kwijt aan FC Eindhoven. De Rotterdammers leden een gevoelige thuisnederlaag tegen Telstar: 1-4. Eindhoven won mede door twee goals van Charles-Andreas Brym met 3-1 van Almere City en heeft nu twee punten meer dan Excelsior. Almere City leed de eerste nederlaag in de vierde periode.

Excelsior leed een pijnlijke 1-4-nederlaag tegen Telstar. Excelsior leed een pijnlijke 1-4-nederlaag tegen Telstar. Foto: Pro Shots

ADO diep in blessuretijd langs Helmond Sport

ADO Den Haag leek de overwinning in blessuretijd te verspelen tegen Helmond Sport, maar won door een treffer van Thomas Verheydt diep in de extra tijd toch nog: 2-1. Ricardo Kishna opende na ruim een half uur spelen de score voor ADO en Dylan Seys maakte in de 92e minuut gelijk.

Ook NAC Breda pakte thuis de drie punten. De Brabanders waren mede dankzij twee doelpunten van Naoufal Bannis met 3-1 te sterk voor VVV-Venlo.

In de andere drie wedstrijden ging Jong PSV onderuit bij TOP Oss (2-0), won FC Den Bosch van FC Dordrecht (3-0) en draaide Jong FC Utrecht een 2-0-achterstand tegen MVV Maastricht om in een 2-4-overwinning.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie