Willem II heeft vrijdag wederom een flinke klap gekregen. De nummer vijftien van de Eredivisie verloor met 4-0 van Go Ahead Eagles en zou na dit weekend onder de degradatiestreep kunnen staan.

Willem II is nu al acht duels zonder zege en staat op 23 punten uit 29 wedstrijden. Sparta Rotterdam (22 punten uit 26 duels), Fortuna Sittard (22 punten uit 27 duels) en hekkensluiter PEC Zwolle (20 punten uit 28 duels) kunnen bij goede resultaten deze speelronde de Tilburgers voorbijgaan op de ranglijst.

De onderste twee ploegen van de Eredivisie degraderen aan het einde van het seizoen rechtstreeks naar de Keuken Kampioen Divisie. De nummer zestien speelt play-offs.

Go Ahead voetbalde niet eens veel beter dan Willem II in De Adelaarshorst, maar de thuisploeg was heel effectief. Isac Lidberg en Iñigo Córdoba scoorden voor rust en invallers Ogechika Heil en Marc Cardona tekenden in de tweede helft voor de laatste twee treffers.

De ploeg van Kees van Wonderen is met 36 punten in ieder geval voor even de knappe nummer negen van de Eredivisie. Go Ahead is praktisch zeker van handhaving en mag zelfs dromen van de play-offs om Europees voetbal. Daarvoor plaatsen de nummers vier tot en met zeven zich.

Iñigo Córdoba maakte de 2-0 voor Go Ahead Eagles. Iñigo Córdoba maakte de 2-0 voor Go Ahead Eagles. Foto: Pro Shots

Willem II scoort niet in uitduels

Willem II maakte op 18 december voor het laatst een goal in een uitwedstrijd (4-1-nederlaag tegen AZ) en de Brabanders toonden zich vrijdag in De Adelaarshorst wederom aanvallend onmachtig.

Go Ahead scoort een stuk makkelijker dit seizoen en kwam vrijdag in de 26e minuut op 1-0. Willem II kreeg de bal na een corner niet weg uit het eigen vijfmetergebied, waarna Lidberg na een scrimmage in twee instanties voor de 1-0 zorgde.

De tweede treffer van de Deventenaren viel acht minuten later wederom uit een corner. Willem II verdedigde opnieuw niet goed uit en Córdoba verlengde een schot van Mats Deijl met zijn hoofd in het doel.

Willem II moest in de tweede helft komen en na twee minuten was al bijna 2-1. Go Ahead-verdediger Cuco Martina raakte de bal helemaal verkeerd in zijn eigen zestienmetergebied, maar keeper Andries Noppert voorkwam een eigen goal. Vervolgens schoot Willem II-middenvelder Driess Saddiki bij een grote kans hoog over en redde Noppert knap op een kopbal van Jizz Hornkamp.

Go Ahead Eagles profiteerde en liep in de slotfase uit naar een grote zege. Heil stond pas vijf minuten op het veld toen hij voor de beslissing zorgde: 3-0. Cardona tekende in de 81e minuut voor de eindstand. De Spanjaard kon bij een corner simpel binnentikken bij de tweede paal, de derde goal van de avond na een hoekschop.

