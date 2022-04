De Oranjevrouwen beginnen vrijdag met Marisa Olislagers aan het WK-kwalificatieduel met Cyprus. De Spaans-Nederlandse Damaris Egurrola start op de bank in de Euroborg.

Opstelling Nederland Van Veenendaal; Dijkstra, Nouwen, Janssen, Olislagers; Groenen, Roord, Spitse; Beerensteyn, Miedema, Pelova.

Opstelling Cyprus Matthaiou; Pitsilou, Chaliou, Zampa, Panagiotou; Michael, Ioannou, Charalambous, Georgiou; Violari, Chrysostomou.

De 21-jarige Olislagers krijgt op de linksbackpositie de voorkeur boven Merel van Dongen. De middenvelder van FC Twente speelt haar derde interland. In februari maakte ze tijdens het Tournoi de France haar debuut voor de Oranjevrouwen.

In vergelijking met de laatste interland tegen Frankrijk voert bondscoach Mark Parsons nog twee wijzigingen door in zijn opstelling. Dominique Janssen staat centraal in de verdediging in plaats van Stefanie van der Gragt.

Lieke Martens is er vanwege een blessure niet bij. Haar plek in de aanval wordt ingenomen door Victoria Pelova, waardoor Jill Roord op het middenveld begint.

Damaris Egurrola voegde zich deze week voor het eerst bij de selectie van de Oranjevrouwen. Foto: Getty Images

Egurrola kan interlanddebuut maken

Egurrola kan tegen Cyprus haar interlanddebuut maken. Het 22-jarige talent, die tussen Nederland, Spanje en de Verenigde Staten kon kiezen, is door Parsons voor het eerst bij de selectie gehaald. Egurrola verhuisde op haar zevende naar Spanje en heeft een Nederlandse moeder. Ze speelde eerder al een interland voor Spanje.

Nederland staat met elf punten uit vijf wedstrijden tweede in groep C. IJsland gaat met een punt meer aan kop. Cyprus is met één punt uit zes wedstrijden hekkensluiter.

Het WK-kwalificatieduel tussen de Oranjevrouwen en Cyprus begint vrijdag om 20.45 uur in Groningen.