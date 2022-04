Bodø/Glimt gaat bij de Noorse politie aangifte doen tegen Nuno Santos, de keeperstrainer van AS Roma. Volgens de Noorse club viel de Portugees Bodø/Glimt-trainer Kjetil Knutsen donderdag aan na het Conference League-duel tussen de twee clubs.

"We zien geen andere optie dan aangifte te doen tegen Nuno Santos", zegt algemeen directeur Frode Thomassen vrijdag op de website van Bodø/Glimt. "Dit is onacceptabel gedrag. Het is systematische provocatie, manipulatie en fysiek geweld tegen onze trainer. We zijn ervan overtuigd dat een objectief orgaan de onjuiste beweringen van Roma van tafel veegt."

Met de aangifte reageert Bodø/Glimt op beschuldigingen van Roma. Na de wedstrijd in Noorwegen zei Lorenzo Pellegrini dat Knutsen over de schreef was gegaan. Volgens de aanvoerder van Roma zou de coach van Bodø/Glimt Santos hebben aangevallen.

"Het is absoluut schandalig", foeterde Pellegrini donderdag na de 2-1-nederlaag van Roma tegen Sky Sport Italia. "Ik sta nog te sidderen van wat ik heb gezien. We willen Bodø/Glimt nu ook uitschakelen om wat er op het veld is gebeurd."

170 Bekijk de samenvatting van FK Bodø/Glimt-AS Roma (2-1)

'We roepen de UEFA op de video openbaar te maken'

Bodø/Glimt heeft een andere lezing van het incident dat na het laatste fluitsignaal plaatsvond aan de zijlijn. Volgens de Noren heeft Santos Knutsen aangevallen. Ze zeggen een video van het incident te hebben gezien.

"We roepen de UEFA op deze video openbaar te maken", schrijft Bodø/Glimt. "Roma overspoelt de media met onwaarheden en probeert zo het eigen onsportieve gedrag te verbloemen. Wij weten dat er een video is waarop te zien is dat onze trainer wordt aangevallen."

Volgens Bodø/Glimt viel Santos Knutsen tijdens de wedstrijd ook al voortdurend verbaal lastig. De technische staf van de thuisploeg heeft de vierde official en de UEFA-afgevaardigde daar meerdere malen op gewezen. Na de wedstrijd ontaardde de woordenwisseling in een fysieke confrontatie.

"Normaal gesproken ben ik iemand die zich dan zou terugtrekken", zegt Knutsen. "Maar nu werd ik fysiek aangevallen. Hun keeperstrainer greep me bij mijn nek en duwde me tegen de muur. Dan is het in mijn ogen normaal dat ik mezelf verdedig."

Bodø/Glimt was donderdag voor de tweede keer dit seizoen te sterk voor Roma. In de groepsfase haalden de Noren, die in de achtste finales AZ uitschakelden, nog met 6-1 uit. De return in de kwartfinale tegen Roma staat volgende week donderdag op het programma in de Italiaanse hoofdstad.

