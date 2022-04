NEC mag definitief weer uitsupporters toelaten op de versterkte tribunes van het Goffertstadion. Dat betekent dat fans van FC Twente zaterdag welkom zijn in Nijmegen.

Woensdag en donderdag werden de laatste werkzaamheden afgerond, nadat het uitvak op 17 oktober was bezweken onder het gewicht van springende Vitesse-supporters. Op vrijdag volgde een laatste check, waarbij geen problemen meer werden geconstateerd.

In de afgelopen periode liet NEC, dat stadion De Goffert geruime tijd gesloten moest houden voor toeschouwers, een groot deel van de tribunes van stadion De Goffert verstevigen. In februari was het NEC-publiek weer welkom.

FC Twente verkocht in de voorverkoop alle 420 beschikbare kaarten voor fans die willen meereizen naar de wedstrijd tegen NEC. Die supporters weten nu dus definitief dat ze zaterdag op pad kunnen.

NEC-FC Twente is de wedstrijd tussen de nummer negen en vijf van de Eredivisie. Het duel begint zaterdag om 21.00 uur en wordt geleid door scheidsrechter Dennis Higler.

