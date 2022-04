FC Utrecht zet vol in op het vastleggen van Henk Fraser voor volgend seizoen. De club uit de Domstad is in gesprek met de coach van Sparta Rotterdam, melden goed ingevoerde bronnen vrijdag aan NU.nl.

Voor de komst van de 55-jarige Fraser moet nog wel een aantal hordes genomen worden. Zo wil FC Utrecht niet dat het de assistent-bondscoach van Oranje eind dit jaar een aantal weken kwijt is wegens het WK in Qatar.

Fraser moet bij FC Utrecht de permanente opvolger worden van René Hake, die recent ontslagen werd. Assistent-coach Rick Kruys is tot het einde van het seizoen zijn vervanger, waarbij de ervaren Dick Advocaat als klankbord fungeert.

Eerder dit seizoen maakte Fraser al bekend dat hij na vier jaar zou vertrekken bij Sparta. Als hij bij FC Utrecht aan de slag gaat, dan wordt dat de vierde klus als hoofdtrainer voor de Rotterdammer, die eerder aan het roer stond bij ADO Den Haag en Vitesse.

Fraser heeft een verleden bij FC Utrecht, waarvoor hij tussen 1986 en 1988 als speler uitkwam. Hij droeg ook het shirt van Sparta, Roda JC en Feyenoord en speelde zes keer voor het Nederlands elftal.

Het ambitieuze FC Utrecht hoopt zich dit seizoen onder Kruys te kwalificeren voor Europees voetbal. De drievoudig bekerwinnaar staat zevende in de Eredivisie, met nog zes speelrondes te gaan.

