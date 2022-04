Wout Brama kan zaterdag na ruim vier maanden afwezigheid zijn rentree maken bij FC Twente. De 35-jarige aanvoerder is tegen NEC weer onderdeel van de selectie. De afgelopen tijd ontbrak hij vanwege een spierblessure.

De laatste wedstrijd van Brama dateert van 28 november vorig jaar, toen FC Twente thuis tegen Feyenoord met 0-0 gelijkspeelde. Sindsdien gingen zestien wedstrijden aan de ervaren middenvelder voorbij.

Brama geldt als boegbeeld van FC Twente. De geboren Almeloër heeft 387 officiële wedstrijden op zijn naam staan namens de club uit Enschede, waarmee hij in 2010 voor het eerst in de clubhistorie kampioen van Nederland werd.

In 2014 vertrok hij naar PEC Zwolle, waarna periodes bij FC Utrecht en het Australische Central Coast Mariners volgden. Sinds de zomer van 2018 is Brama weer speler van FC Twente. In het eerste seizoen na zijn terugkeer keerde de ploeg dankzij de titel in de Keuken Kampioen Divisie terug naar het hoogste niveau. Brama heeft een aflopend contract in De Grolsch Veste.

Tijdens zijn absentie zag Brama zijn club dit seizoen uitstekend presteren. De ploeg van trainer Ron Jans hoeft na 28 wedstrijden alleen Ajax, PSV, Feyenoord en AZ voor zich te dulden in de Eredivisie. Er is nog zicht op de derde plaats.

FC Twente zal het zaterdag tegen NEC wel zonder clubtopscorer Ricky van Wolfswinkel moeten doen. De spits, die al veertien keer scoorde, is geschorst. De wedstrijd in Nijmegen begint om 21.00 uur.

