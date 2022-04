Bayern München wordt door de Duitse voetbalbond niet gestraft voor de wisselfout in het met 4-1 gewonnen duel met SC Freiburg. De koploper van de Bundesliga stond kort met twaalf man op het veld, maar volgens de Duitse voetbalbond ligt de schuld bij de arbitrage.

"De arbitrage is op een aantal punten verwijtbaar tekortgeschoten", schrijft commissievoorzitter Stephan Oberholoz vrijdag in een verklaring van de Duitse voetbalbond (DFB). "Ze hebben niet voldaan aan hun plicht het aantal spelers te controleren."

Het incident vond zaterdag plaats bij een 1-3-stand in de slotfase. Bij een dubbele wissel van Bayern moest Marcel Sabitzer in het veld komen voor Kingsley Coman. De Fransman had echter niet door dat hij eruit moest, mede doordat de vierde official een verkeerd rugnummer op zijn bord had staan.

Scheidsrechter Christian Dingert had de foute wissel niet opgemerkt en liet doorspelen, tot hij er zeventien seconden later door Freiburg-verdediger Nico Schlotterbeck op werd gewezen dat Bayern met twaalf spelers op het veld stond.

Freiburg had na de wedstrijd een protest ingediend tegen de wisselfout en daardoor dreigde een reglementaire nederlaag voor Bayern. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann kan nu opgelucht ademhalen, want de voetbalbond constateert dat "Bayern niets kan worden verweten".

De Duitse voetbalbond vindt het incident bij Bayern niet vergelijkbaar met een eerdere wisselfout van Mark van Bommel. Foto: AFP

Incident niet vergelijkbaar met wisselfout Van Bommel

Voorzitter Oberholoz gaat in de verklaring ook in op de vergelijkingen met de wisselfout van Mark van Bommel, die vorig jaar uit het bekertoernooi werd gezet. De Nederlander had als trainer van VfL Wolfsburg zes keer gewisseld tegen vierdeklasser Preussen Münster, terwijl er vijf wissels waren toegestaan.

"De twee zaken zijn niet vergelijkbaar", stelt Oberholoz. "VfL Wolfsburg maakte een duidelijke fout, want zij wisselden zes keer en namen daarmee de regels niet in acht. Bayern kan een dergelijke fout niet worden verweten."

"Daarnaast hadden de scheidsrechters in de zaak van Wolfsburg slechts ondersteunende en controlerende taken, terwijl er bij Freiburg-Bayern duidelijk sprake was van een misser van de arbitrage."

Door de uitspraak van de voetbalbond blijft de 28e competitieoverwinning van Bayern staan. De 'Rekordmeister' staat met 66 punten onbedreigd bovenaan in de Bundesliga. Borussia Dortmund is met 57 punten de nummer twee.

