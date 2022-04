Jürgen Klopp heeft zich vrijdag in de aanloop naar de Premier League-topper tussen Liverpool en Manchester City lovend uitgelaten over het spel van de concurrent uit Manchester. Volgens de Liverpool-manager bestaat er geen twijfel over dat Josep Guardiola de beste coach ter wereld is.

"Als iemand aan hem twijfelt, snap ik er helemaal niets meer van", zei Klopp over zijn collega bij Manchester City. "Hij is zonder twijfel de beste coach in de wereld en daar zouden we het allemaal over eens moeten zijn."

Het duel tussen het Liverpool van Klopp en het Manchester City van Guardiola wordt een strijd om de koppositie. Momenteel leidt de club uit Manchester met 73 punten, gevolgd door Liverpool (72 punten).

"Ik wil niet zeggen dat het beslissend is voor de titelstrijd, maar we kijken er wel heel erg naar uit", vervolgde Klopp. "Het is mooi dat we deel kunnen uitmaken van zo'n strijd en ik kan me voorstellen dat veel mensen naar de wedstrijd uitkijken."

"Ik verwacht ook dat de fans een goede wedstrijd gaan zien. Ik weet dat duels tussen twee topteams vaak tegenvallen, maar onze geschiedenis tegen City laat zien dat het vaak aantrekkelijke duels zijn. Vooral omdat beide teams willen aanvallen."

Het duel tussen City en Liverpool eindigde eerder dit seizoen in 2-2. Foto: Getty Images

Klopp: 'Wil niet zeggen dat we City dankbaar moeten zijn'

City en Liverpool zijn de laatste jaren een klasse apart in de Premier League. Van de laatste vier titels gingen er drie naar Manchester City en een naar Liverpool. Dit seizoen is dat niet anders: de voorsprong op nummer drie Chelsea bedraagt meer dan twintig punten.

"Ik denk dat het heel erg helpt in de sport om een sterke tegenstander te hebben, vooral op de lange termijn", vervolgde Klopp. "Zo denk ik dat Nadal en Federer profijt hebben gehad van de rivaliteit die ze hadden. Zo werkt het in de sport."

"Ik zou niet willen zeggen dat ik City dankbaar ben, maar het heeft onze ontwikkeling zeker niet geschaad. De prestaties van beide teams in de afgelopen periode zijn waanzinnig."

De Premier League-topper tussen Manchester City en Liverpool begint zondag om 17.30 uur in het Etihad Stadium in Manchester.

