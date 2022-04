Voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond Fouzi Lekjaa hint op de terugkeer van Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui bij het Marokkaans elftal. De twee spelers hebben al maanden niet voor de nationale ploeg gespeeld vanwege een conflict met bondscoach Vahid Halilhodzic.

"Er zijn problemen die opgelost moeten worden", aldus Lekjaa in een podcast van het Twitter-account Soccer212, dat een vaste volger van de Marokkaanse ploeg is. "We zullen dat gaan doen, zodat Mazraoui en Ziyech kunnen terugkeren bij de nationale ploeg. Ze zijn nog altijd spelers van Marokko."

"Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui zijn twee topspelers van de Marokkaanse ploeg. Niemand kan betwisten hoe goed ze zijn, het zijn twee geweldige spelers. In een groep met vijftig mensen kunnen altijd problemen ontstaan. Die gaan we oplossen, omdat het nationale team het erfgoed van alle Marokkanen is."

De 29-jarige Ziyech speelde op 12 juni vorig jaar zijn laatste interland voor Marokko, terwijl de vijf jaar jongere Mazraoui al bijna anderhalf jaar niet bij de Marokkaanse ploeg zit. De twee spelers van Chelsea en Ajax zijn gebrouilleerd geraakt met Halilhodzic.

De bondscoach verweet zowel Ziyech als Mazraoui een gebrek aan inzet. "Het gedrag van Ziyech past niet bij de selectie. Hij wil niet trainen, wil niet spelen. Hij neemt het niet serieus. Ik ga hem niet smeken om terug te komen", zei Halilhodzic twee maanden geleden in de aanloop naar de Afrika Cup. Ziyech en Mazraoui waren wel opgenomen in de voorselectie voor het toernooi, maar zegden af.

Ziyech besloot zelfs zijn interlandloopbaan te beëindigen. "Ik concentreer me op wat ik doe met mijn club", aldus de aanvaller van Chelsea. "Het was een beslissing die hij (Halilhodzic, red.) nam en je moet dat respecteren. Maar als al het liegen erbij komt... Voor mij is het duidelijk en ik zal niet terugkeren naar het nationale team."

Noussair Mazraoui zit al anderhalf jaar niet bij de Marokkaanse selectie. Foto: ANP

'Bondscoach is onaantastbaar noch onvervangbaar'

Lekjaa zegt zelfs bereid te zijn bondscoach Halilhodzic te ontslaan om Mazraoui en Ziyech te laten terugkeren bij Marokko, ook al plaatste de 69-jarige Bosniër zich twee weken geleden met de 'Leeuwen van de Atlas' voor het WK in Qatar.

"Vahid heeft onze steun, maar niets staat vast. Je kunt niet zeggen dat hij onaantastbaar of onvervangbaar is, net zoals ik zelf dat niet ben. Als de tijd daar is, zal er een beslissing genomen worden." Lekjaa ging daar verder niet op in.

Halilhodzic reageerde vanuit Zagreb geagiteerd op de uitspraken van Lekjaa. "Ik ga er geen commentaar op geven en ben er ook niet in geïnteresseerd", zei hij tegen de Balkanese sportzender Sport Klub. "De tijd zal het leren. Ik heb mijn werk gedaan. De resultaten zijn er. Ik heb geen problemen."