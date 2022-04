Frenkie de Jong en FC Barcelona-trainer Xavi waren "in shock" toen ze hoorden over de ziekte van Louis van Gaal. De bondscoach van het Nederlands elftal maakte vorige week bekend dat hij al geruime tijd aan een agressieve vorm van prostaatkanker lijdt.

"Ik heb niets aan hem gemerkt tijdens de interlandperiode", zei De Jong donderdag na afloop van het Europa League-duel met Eintracht Frankfurt (1-1) tegen ESPN. "Ik was in shock en heb hem sterkte gewenst. Hopelijk kan hij het snel achter zich laten."

De zeventigjarige Van Gaal vertelde dat hij zelfs tijdens trainingskampen van Oranje werd bestraald. In de avonduren ging hij dan naar het ziekenhuis. De internationals waren daarvan niet op de hoogte. Van Gaal wilde het nieuws over zijn ziekte niet delen met de spelersgroep van Oranje, omdat hij de selectie niet wilde beïnvloeden.

Volg nieuws over FC Barcelona Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom FC Barcelona

Ook Xavi is geschrokken van het nieuws van Van Gaal. "Ik heb hem een bericht gestuurd met mijn gelukwensen, ook voor zijn vrouw Truus", aldus de Spanjaard, die onder leiding van Van Gaal in 1998 als speler zijn debuut maakte bij FC Barcelona.

"Ik wens hem alle geluk van de wereld en mag hem heel graag. Hij heeft mij heel erg geholpen in mijn carrière. Ik heb hem uitgenodigd bij om langs te komen bij FC Barcelona, al is hij natuurlijk altijd al welkom geweest."

Ferran Torres voorkwam op aangeven van Frenkie de Jong een blamage van FC Barcelona in Duitsland. Ferran Torres voorkwam op aangeven van Frenkie de Jong een blamage van FC Barcelona in Duitsland. Foto: AFP

'We hadden hier moeten winnen'

FC Barcelona kende een moeizame avond in Frankfurt. De nummer twee van de Spaanse competitie kwam vlak na rust op achterstand door een treffer Ansgar Knauff. Halverwege de tweede helft bracht 'Barça' de stand in evenwicht via Ferran Torres, die scoorde op aangeven van de net ingevallen De Jong. Ondanks een rode kaart voor Eintracht Frankfurt bleef het daarbij.

"Een assist is altijd lekker, maar we moeten hier natuurlijk winnen", aldus De Jong. "Ze legden veel intensiteit in de wedstrijd, het is gewoon een goede ploeg. Wij waren niet goed aan de bal. Daarom hadden we het zo moeilijk."

De Jong wilde niet zeggen waarom hij op de bank begon. Hij kwam pas in de 62e minuut binnen de lijnen. "Dat moet je aan de trainer vragen. Ik voel me prima en kan altijd spelen. Ik speel liever vanaf het begin. Je moet gewoon je kwaliteit laten zien, of je nou invalt of start."

Hij erkende dat FC Barcelona volgende week voor een hels karwei staat in de return. "We moeten ze niet onderschatten. Ze spelen op een andere manier dan de meeste teams in Spanje, dat zijn we niet gewend. Wij moeten ervoor zorgen dat we goed aan de bal zijn en gewoon winnen."