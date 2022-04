Cody Gakpo en trainer Roger Schmidt hebben een goed gevoel overgehouden aan het 0-0-gelijkspel van PSV bij Leicester City. Ze hebben er vertrouwen in dat volgende week in eigen huis de halve finales van de Conference League kunnen worden bereikt.

"Het is een goed resultaat bij een goede ploeg. Maar we zijn er nog niet. We moeten de focus behouden en het volgende week thuis proberen af te maken", zei Gakpo tegen ESPN.

De aanvaller is blij met wat PSV vooral na rust liet zien tegen de Premier League-club. "We hebben goede kansen gekregen. Leicester had ook goede fases in de wedstrijd waarin ze wat dominanter waren, maar al met al heb ik het gevoel dat we zeker kunnen winnen."

Vroeg in de tweede helft dacht Gakpo recht te hebben op een strafschop toen hij werd neergehaald. "Voor mijn gevoel was het een penalty. Ik kapte en mijn tegenstander raakte de bal niet, maar mij wel. Helaas is er geen VAR."

Schmidt: 'Het zag er goed uit'

Trainer Schmidt was ook content met PSV. "Ik ben heel tevreden over ons spel. Het is een uitdaging om hier in de kwartfinale tegen een Premier League-club te spelen. We hadden kunnen scoren en iets meer kunnen creëren, maar al met al zag het er goed uit."

De Duitser dacht eveneens dat PSV een penalty had moeten krijgen toen Gakpo neerging. "Gezien de bewegingen van beide spelers leek het me een penalty, maar de scheidsrechter zag het niet. Dat moeten we accepteren."

Schmidt was verder blij met Yvon Mvogo, die de voorkeur kreeg boven Joël Drommel. "Hij speelde heel goed en straalde veel vertrouwen uit. Ik ben heel blij voor hem, want het was niet makkelijk voor hem om zo lang op zijn kans te moeten wachten."

PSV en Leicester City treffen elkaar volgende week donderdag in Eindhoven voor de return. Zondag speelt PSV in competitieverband eerst thuis tegen RKC Waalwijk.

