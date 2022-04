Het zit Cyriel Dessers niet lekker dat hij het donderdag met een invalbeurt moest doen tijdens Feyenoord-Slavia Praag (3-3). De Belgische spits stond de laatste weken in de basis en had niet verwacht dat hij er weer naast zou staan, zeker niet nadat hij een dag voor de wedstrijd nog naast trainer Arne Slot mocht aanschuiven bij de persconferentie.

"Het was een beetje lullig dat ik met jou een interview had, waarbij ik dacht dat ik in de basis stond en het vertrouwen kreeg. Het was dus niet zo", zei een zichtbaar teleurgestelde Dessers tegen een verslaggever van ESPN na het heenduel in de kwartfinales van de Conference League.

"'s Avonds in het hotel dacht ik: dat interview wordt nu uitgezonden, maar ik sta er niet in. Ik hoorde het 's middags voor de training. Het was een kort gesprekje, er was weinig over te zeggen."

"Of ik nu bozer ben dan de vorige keren dat ik niet speelde? Ja, echt wel. Ik kreeg eerder dit seizoen eindelijk mijn kans na dertig wedstrijden. Sinds mijn blessure heb ik zes wedstrijden gespeeld, vier keer gescoord en twee assists gegeven."

260 Bekijk de samenvatting van Feyenoord-Slavia Praag (3-3)

'Ik ben geen Thierry Henry, maar doe wel mijn ding'

De 27-jarige Dessers dacht dat hij inmiddels genoeg krediet had opgebouwd. Ik ben geen Thierry Henry en zal dat waarschijnlijk ook nooit worden, maar ik doe wel altijd mijn ding", vertelde hij.

"Het team kan altijd op me rekenen als het gaat om belangrijke goals en er staan op de juiste momenten. Zeker in Europese wedstrijden is dat gebleken en dat wilde ik graag weer laten zien, maar dan moet je er wel de kans voor krijgen."

Vlak na zijn invalbeurt gaf Dessers een assist bij de 2-2 van Marcos Senesi. De spits was ondanks zijn teleurstelling volop gemotiveerd. "Ik wil ook heel graag naar die halve finales, dus op dat moment ging de knop om en stelde ik het team boven het individu. Dat heb ik al vaak moeten doen dit seizoen en het heeft al een paar keer goed uitgepakt voor mij en voor het team."

De return tussen Slavia Praag en Feyenoord is volgende week donderdag. Zondag wacht de Rotterdammers in de Eredivisie eerst een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo.

