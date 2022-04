Yvon Mvogo is opgelucht dat hij zijn rentree in de basiself van PSV heeft kunnen afsluiten zonder tegendoelpunt. De van RB Leipzig gehuurde keeper kreeg tegen Leicester City (0-0) in de kwartfinales van de Conference League van trainer Roger Schmidt de voorkeur boven de bekritiseerde Joël Drommel.

"Het was een rare week, maar als doelman moet je altijd klaarstaan als er iets gebeurt", zei Mvogo in een eerste reactie bij ESPN. "Het is fijn voor een keeper om zonder tegengoals te blijven, maar dit is vooral de verdienste van het team. We stonden heel compact en hebben bijna geen kansen weggegeven."

De 27-jarige Mvogo fungeert in principe als tweede doelman bij PSV, maar eerste keus Drommel is al het hele seizoen niet onomstreden in Eindhoven. De Noord-Hollander werd begin februari al eens gepasseerd door Schmidt, maar Mvogo blunderde toen zelf in de thuiswedstrijd tegen AZ (1-2) en belandde weer op de bank.

Het ziet er naar uit dat de viervoudig international van Zwitserland nu wél zijn kans grijpt. Drommel, die zijn basisplek is kwijtgeraakt door twee fouten in de uitwedstrijd tegen FC Twente (3-3) van afgelopen zaterdag, lijkt op basis van de uitspraken van Schmidt ook de komende wedstrijden op de bank te moeten beginnen.

"Je moet de coach vragen of ik volgende wedstrijd speel", zei Mvogo met een grote glimlach op zijn gezicht. "Het is in ieder geval fijn dat ik weer wat speelminuten kon maken, want ik heb lang niet gespeeld."

PSV speelt zondag een thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk (aftrap 14.30 uur). Vier dagen later wacht voor de Eindhovenaren de return tegen Leicester City in het Philips Stadion.