Dimitri Payet heeft Olympique Marseille donderdag met een wereldgoal aan een 2-1-overwinning op PAOK geholpen in de eerste wedstrijd van de kwartfinales in de Conference League. In Noorwegen rekende FK Bodø/Glimt opnieuw af met het AS Roma van coach José Mourinho: 2-1.

Payet zorgde vlak voor rust op schitterende wijze voor de 2-0 van Marseille tegen PAOK. De 35-jarige aanvaller nam een hoekschop van Cengiz Ünder in één keer op zijn schoen en joeg de bal vanaf zo'n 20 meter in de linkerbovenhoek.

In de dertiende minuut was Payet ook goed voor de assist op de openingstreffer van Gerson. Omar El Kaddouri bracht vroeg in de tweede helft de spanning terug namens PAOK, maar de gelijkmaker zat er niet meer in voor de Grieken. Bij de bezoekers had Diego Biseswar een basisplaats. In blessuretijd kreeg Gerson nog zijn tweede gele kaart.

De return tussen Marseille en PAOK staat volgende week donderdag op het programma in Griekenland. De winnaar van het tweeluik speelt in de halve finales van de Conference League tegen Feyenoord of Slavia Praag. Het eerste duel tussen die twee clubs eindigde eerder op de avond in De Kuip in 3-3.

Bodø/Glimt opnieuw te sterk voor AS Roma

In Noorwegen won Bodø/Glimt opnieuw van AS Roma: 2-1. De Italianen, waarbij Rick Karsdorp een basisplaats had, kwamen enkele minuten voor rust wel op voorsprong via Lorenzo Pellegrini.

Ulrik Saltnes zorgde elf minuten na rust voor de gelijkmaker. De wedstrijd leek in een gelijkspel te eindigen, maar in de slotfase bezorgde Hugo Vetlesen zijn ploeg toch nog de winst.

In de groepsfase van de Conference League zorgde Bodø/Glimt vorig jaar oktober voor een stunt door Roma met maar liefst 6-1 te verslaan. In Rome pakten de Noren, die in de achtste finales AZ uitschakelden, verrassend een punt (2-2). De return tussen Bodø/Glimt en Roma wordt volgende week donderdag in Rome gespeeld.

