PSV heeft nog voldoende zicht op een plek in de halve finales van de Conference League. Het eerste duel met Leicester City in Engeland eindigde in een doelpuntloos gelijkspel.

In een wedstrijd met veel fouten en weinig kansen waren Leicester City en PSV zeer aan elkaar gewaagd. De beste mogelijkheid van PSV was er al na twee minuten via Mario Götze, die van dichtbij op doelman Kasper Schmeichel stuitte. Leicester City raakte voor rust de lat.

Trainer Roger Schmidt besloot in Leicester eerste doelman Joël Drommel op de bank te zetten ten faveure van Yvon Mvogo. Drommel, dit seizoen al vaker onderwerp van discussie, leidde zaterdag in de uitwedstrijd tegen FC Twente (3-3) met twee fouten puntenverlies van PSV in en lijkt zijn basisplek voorlopig kwijt te zijn.

De return tussen PSV en Leicester City volgt volgende week in het Philips Stadion. De winnaar van het tweeluik neemt het in de halve finales op tegen AS Roma of FK Bodø/Glimt. De eerste ontmoeting in Noorwegen werd met 2-1 gewonnen door Bodø/Glimt.

Mario Götze verzuimde PSV in de tweede minuut op voorsprong te zetten. Mario Götze verzuimde PSV in de tweede minuut op voorsprong te zetten. Foto: Getty Images

Götze verzuimt PSV droomstart te bezorgen

Vijf dagen na het puntenverlies bij FC Twente ging PSV veelbelovend van start in het King Power Stadium. Joey Veerman zette Götze in de tweede minuut met een geweldige steekpass alleen voor doelman Schmeichel, maar die kon de matige poging van de Duitser stoppen. Even later zag Noni Madueke zijn schot gekraakt worden.

PSV kwam aanvankelijk niet echt in gevaar tegen de nummer tien uit de Premier League, maar mocht na twintig minuten toch van geluk spreken dat de thuisploeg niet op voorsprong kwam. Veerman leed slordig balverlies op eigen helft, waardoor Kelechi Iheanacho uit het niets op Mvogo af kon lopen. Zijn stiftje ging 1 meter naast het doel.

Het was een voorbode van de rest van de eerste helft, waarin Leicester de druk opvoerde en PSV grossierde in slordigheden. Na halve kansjes voor Timothy Castagne en James Maddison waren 'The Foxes' op slag van rust alsnog heel dicht bij de 1-0. Harvey Barnes brak door na een vloeiende aanval, maar raakte tot opluchting van PSV de lat.

PSV speelde behoorlijk slordig, maar bleef zonder schade in Leicester. PSV speelde behoorlijk slordig, maar bleef zonder schade in Leicester. Foto: ANP

PSV vraagt tevergeefs om strafschop

Aan het begin van de tweede helft liet PSV zich van een betere kant zien, maar het ontbrak de bezoekers nog altijd aan scherpte en een beetje geluk. Gakpo leek na een kapbeweging in het strafschopgebied te worden aangetikt, maar scheidsrechter Ivan Kruzliak liet tot frustratie van trainer Schmidt doorspelen.

Leicester werd aan de andere kant vooral gevaarlijk door geklungel bij PSV. In de 64e minuut was het opnieuw Veerman die door risicovol balverlies een kans voor de thuisploeg inleidde, maar Mvogo kon het schot van Iheanacho naast kijken.

Het was een van de spaarzame momenten waarop Leicester zich na rust dreigend liet zien voor het doel van PSV. De Eindhovenaren werden door slordigheden in de voorhoede ook niet echt gevaarlijk meer, waardoor het volgende week voor eigen publiek zal moeten gebeuren voor de ploeg van trainer Schmidt.